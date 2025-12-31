Año Nuevo bajo cero en CDMX: estas alcaldías amanecen con alerta este 31 de diciembre por frío extremo

Este miércoles 31 de diciembre, mientras muchos afinan los últimos detalles y preparan sus outfits, la Ciudad de México enfrentará un descenso significativo de temperatura que dejará el termómetro bajo cero en algunas demarcaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) encendió la alarma con alertas de triple rango: amarilla, naranja y roja según la intensidad del frío.

Esto significa que, entre la medianoche y las 8 de la mañana de hoy, el frío no solo fue palpable sino potencialmente riesgoso si no te abrigas como corresponde.

¿Qué significa cada alerta de frío?

Alerta Amarilla: temperaturas entre 6°C y 4°C. Un frío serio que puede causar malestares si no te proteges bien.

Alerta Naranja: temperaturas entre 1°C y 3°C. Aquí empieza lo verdaderamente frío. Abrígate con al menos dos capas de ropa.

Alerta Roja: temperaturas de 0°C a -2°C. Las zonas con este nivel sentirán el frío más fuerte.

¿En qué alcaldías hará más frío este 31 de diciembre?

Aquí te va la lista de zonas que pasarán del frío tradicional de invierno al “modo congeladora” en este fin de año:

Con alerta Amarilla (6°C – 4°C)

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Con alerta Naranja (1°C – 3°C)

Álvaro Obregón

Cuajimalpa (sí, repite en naranja también)

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Con alerta Roja (0°C a -2°C)

Tlalpan

¿Por qué tanto frío en diciembre?

Aunque en diciembre la temperatura promedio en CDMX suele rondar entre 9°C y 22°C, este fin de año la masa de aire frío y los frentes fríos activos están bajando la temperatura, especialmente en madrugadas claras sin nubes que permiten que irradie todo el calor del día al espacio.

Es típico que entre noviembre y febrero se registren estos descensos drásticos, con noches más heladas en zonas altas y poniente de la ciudad.

Consejos para sobrevivir al “bajo cero” festivo

Si vas a salir a celebrar o simplemente amanecer en casa de algún familiar o amigo, aquí unos tips meteorológicos y prácticos: