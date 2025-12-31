Llaman a cuidar a los animales de compañía de la pirotecnia

Pirotecnia en Navidad y Año Nuevo será multada El Gobierno capitalino implementará el operativo “Cero Pirotecnia”, que propone evitar los productos explosivos que afecten el medio ambiente; existen multas para quienes hagan uso irregular de esta práctica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió recomendaciones para proteger a los animales de compañía durante las fiestas de fin de año, cuando el uso de pirotecnia representa un riesgo para su salud y bienestar.

La pirotecnia puede provocar daños físicos y emocionales en los perros, entre los que destacan estrés severo, ansiedad, miedo extremo, taquicardia, desorientación y crisis nerviosas. En algunos casos, los ruidos intensos pueden ocasionar lesiones auditivas, intentos de fuga, accidentes, autolesiones e incluso paros cardíacos, principalmente en cachorros, perros adultos mayores o con padecimientos previos.

Para ayudarles a mantenerse tranquilos, la SSC recomienda el uso del método Tellington T Touch, el cual utiliza una venda elástica que aplica una presión ligera en puntos clave del cuerpo, brindándoles una sensación de seguridad y calma casi inmediata.

¿Cómo colocarlo correctamente?

Coloca una venda frente al pecho del perro.Cruza el vendaje por encima de su lomo.

Posteriormente, cruza el vendaje por debajo del tórax.

Lleva nuevamente el vendaje hacia la parte superior del tórax.

Finaliza con un nudo sobre el lomo, cerca de la cola.