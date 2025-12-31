Metro atendió 163 emergencias relacionadas con embarazo durante 2025

Al cierre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó un total de 163 atenciones brindadas a usuarias que presentaron síntomas relacionados con el embarazo durante sus trayectos en la red. Los auxilios incluyeron desde desvanecimientos y episodios de malestar hasta casos de contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos dentro de instalaciones del sistema.

De acuerdo con el balance anual, mayo fue el mes con el mayor número de atenciones, al concentrar 26 auxilios. El registro da cuenta de la intervención del personal de Seguridad Industrial, Protección Civil y áreas operativas del STC, así como de elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al Metro, quienes actúan de manera coordinada ante emergencias médicas.

Durante el año se registraron tres nacimientos dentro de la red del Metro. El primero ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo, de la Línea 6, donde una joven de 13 años con ocho meses de gestación presentó trabajo de parto. Personal de la Policía Auxiliar y de Protección Civil asistió el nacimiento de una bebé, quien fue entregada a su madre antes de que ambas fueran trasladadas a un hospital.

El segundo caso se presentó en la estación San Cosme, de la Línea 2. Una joven de 17 años solicitó apoyo por dolor abdominal y fue llevada al cubículo de la estación. Ante la inminencia del nacimiento, elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de Protección Civil recibieron al bebé y mantuvieron estable a la madre hasta la llegada de paramédicos, quienes realizaron el corte del cordón umbilical y efectuaron el traslado a una unidad médica.

El tercer nacimiento se registró el 13 de septiembre en la estación Pantitlán, de la Línea A. Una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, solicitó auxilio tras presentar contracciones fuertes. Fue conducida a un área de atención dentro de la estación, donde recibió asistencia del personal del Metro y de los cuerpos de seguridad, hasta ser canalizada a servicios médicos especializados.