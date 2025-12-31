Mueren 4 por intoxicación en Álvaro Obregón

Accidente Accidente por intoxicación en Álvaro Obregón. (Cortesía)

Cuatro personas fallecieron intoxicadas por una fuga de gas al interior de un domicilio en la Calle de Galeana, Colonia Santa Fe, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Rescatistas de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil encontraron a siete personas intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono. De ellas, dos mujeres, un menor de edad y un hombre ya no presentaban signos vitales.

Fueron trasladadas tres mujeres a un hospital para su pronta atención médica especializada, en tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, retiraron y resguardaron tres cilindros de gas, mientras que, los oficiales informaron del hecho al agente del Ministerio Público correspondiente, para los servicios periciales.