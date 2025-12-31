¿Se cancela “Hoy No Circula” 1 de Enero? Esto es lo que debes de saber

Autoridades ambientales llaman a celebrar de forma responsable mientras se mantienen las restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

La llegada del Año Nuevo en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcada por medidas ambientales y de movilidad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a la población a celebrar de manera responsable, mientras que las autoridades confirmaron que el programa Hoy No Circula sí operará el 1 de enero, a pesar de tratarse de un día festivo.

CAMe pide evitar pirotecnia y fogatas

Como parte de las acciones para proteger la calidad del aire, la CAMe hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la quema de pirotecnia, el encendido de fogatas y chimeneas, así como las quemas de residuos y actividades agropecuarias durante las celebraciones de Año Nuevo.

Las autoridades explicaron que, durante la temporada invernal, las bajas temperaturas favorecen la formación de inversiones térmicas en las madrugadas y mañanas. Este fenómeno provoca que el aire frío quede atrapado bajo una capa de aire caliente, impidiendo la dispersión de contaminantes y facilitando su acumulación en la atmósfera.

Riesgos para la salud en temporada invernal

La CAMe advirtió que el humo generado por estas prácticas deteriora de manera significativa la calidad del aire y puede provocar afectaciones a la salud, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante este escenario, las autoridades ambientales pidieron a la población celebrar las fiestas de fin de año de forma consciente y responsable, reduciendo acciones que incrementen la contaminación atmosférica.

Sí habrá Hoy No Circula el 1 de enero

Además del llamado ambiental, se confirmó que el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad el jueves 1 de enero, en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ese día no podrán circular los vehículos con:

Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Vehículos exentos

Podrán circular sin restricciones los autos con:

Holograma 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Unidades de emergencia

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Autos con Pase Turístico vigente, en caso de aplicar

Las autoridades recomendaron planear traslados con anticipación, utilizar transporte público y mantenerse informados sobre la calidad del aire, especialmente durante las primeras horas del 1 de enero.