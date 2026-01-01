Activan alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas y heladas en la CDMX

CDMX bajo cero este domingo 21 de diciembre: autoridades emiten doble alerta por frío extremo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas durante las primeras horas del viernes 2 de enero de 2026 en distintas zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, la Alerta Naranja se activó en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como la presencia de heladas entre las 02:00 y las 08:00 horas.

En tanto, la Alerta Amarilla se mantiene vigente para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo periodo.

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población tomar medidas preventivas, especialmente para proteger del frío a niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

También sugirió el uso responsable de calentadores o chimeneas, asegurando una ventilación adecuada, así como el cuidado de la piel ante las bajas temperaturas y mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a los animales de compañía y mantener una alimentación rica en vitaminas A y C, además de una adecuada hidratación.