Activan “Código Esmeralda” ante reportes de coladeras sin tapa en la CDMX

Coladera sin tapa en la GAM Coladera sin tapa en la GAM (Especial)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) puso en marcha el protocolo denominado “Código Esmeralda”, mecanismo de atención para la reparación y reposición de coladeras y accesorios de drenaje faltantes en la Ciudad de México, con el objetivo de agilizar los reportes ciudadanos y reducir riesgos para la población.

De acuerdo el organismo, en lo que va de 2025 se han atendido mil 684 reportes de coladeras sin tapa, concentrados principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco.

Además de los reportes ciudadanos, la dependencia informó que las unidades tormenta de la Dirección de Drenaje, integradas por motociclistas, realizan recorridos permanentes en vialidades primarias para detectar accesorios de drenaje dañados o faltantes, particularmente en las demarcaciones con mayor número de incidencias.

La secretaría explicó que el deterioro de las coladeras se debe a diversos factores, entre ellos el tránsito constante de vehículos pesados, especialmente en aquellas fabricadas con polietileno fibrocemento o concreto armado.

En el caso de las coladeras pluviales, el desgaste se relaciona con las condiciones climáticas que degradan su superficie y reducen su fijación, mientras que en las de fierro fundido la principal causa de ausencia es el robo.

Ante esta situación, la Segiagua indicó que ha comenzado a sustituir algunos de estos accesorios por materiales alternativos, como el polietileno de alta densidad, con el fin de disminuir los faltantes y prolongar su vida útil.