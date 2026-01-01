¿Cómo separar la basura en CDMX? La medida obligatoria que inicia en 2026 CIUDAD DE MÉXICO, 30DICIEMBRE2025.- A inicios del próximo año el gobierno capitalino emprenderá una campaña para incentivar la separación de residuos, por lo que ha designado un calendario semanal para hacer la recolección de manera ordenada. En la imagen un camión de la basura en donde los trabajadores separan cartón y plástico. Se ha registrado un incremento de basura por los festejos de fin de año. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), Roberto Castillo, señaló que separar correctamente los residuos orgánicos, reciclables y no reciclables permitirá optimizar los procesos de recolección y tratamiento, además de reducir el impacto ambiental.

Desde el 1 de enero de 2026 será obligatoria la separación de residuos sólidos en la #CDMX♻️



Sobre esta medida habló @Robertocacr, titular de la Agencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos 👇📻 https://t.co/NEE4vE39Xc pic.twitter.com/EGlJjB2H9s — Pulso Noticias de Radio Educación (@notipulsoRE) December 30, 2025

Tres tipos de residuos

Castillo explicó que la separación deberá normalizarse en toda la capital y precisó que existen tres tipos de residuos:

Orgánicos: Aquellos que provienen directamente de alimentos, como cáscaras de frutas y verduras, restos de comida y huesos de animales.

Aquellos que provienen directamente de alimentos, como cáscaras de frutas y verduras, restos de comida y huesos de animales. Reciclables: Materiales cuyo valor puede recuperarse de forma sencilla, como aluminio, botellas PET, cartón, papel y envases tipo Tetra Pak.

Materiales cuyo valor puede recuperarse de forma sencilla, como aluminio, botellas PET, cartón, papel y envases tipo Tetra Pak. No reciclables: Residuos que, por su composición o estado, no pueden ser reutilizados ni reciclados, como materiales contaminados o mezclas que no cuentan con un método viable de aprovechamiento.

Horarios de recolección

La autoridad capitalina informó que la recolección se realizará de la siguiente manera:

Lunes, miércoles y domingo: residuos reciclables y no reciclables , los cuales deberán entregarse en bolsas separadas .

residuos , los cuales deberán entregarse en . Martes, jueves y sábado: residuos orgánicos.

Será el próximo 6 de enero cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de a conocer los detalles sobre la nueva infraestructura de camiones recolectores, que acompañará la implementación de esta medida.

“Buscamos que, con la separación, podamos dar una segunda vida a nuestros residuos, para que se reintegren a la economía”, concluyó Roberto Castillo.