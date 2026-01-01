IECM reporta participación electoral de 69.31% en las elecciones locales de 2024

Elecciones locales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la Estadística de las elecciones locales 2024. Participación Electoral, documento que analiza la información demográfica de la ciudadanía que participó y no participó en la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024.

El estudio, dado a conocer ante la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del IECM, desagrega los datos por género y grupos de edad, con resultados a nivel entidad, demarcación territorial y distrito electoral local.

Asimismo, incorpora información sobre densidad electoral, participación del funcionariado de casilla y datos relativos a la ciudadanía en prisión preventiva y en estado de postración, como parte del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

De acuerdo con el documento, la Lista Nominal del Electorado Ajustada estuvo integrada por 7 millones 767 mil 268 personas, de las cuales alrededor de 53 por ciento fueron mujeres, 47 por ciento hombres y 32 personas se registraron como no binarias. De ese total, 5 millones 383 mil 288 ciudadanas y ciudadanos acudieron a las urnas, lo que representó una participación general de 69.31 por ciento.

El análisis confirma que las mujeres registraron una mayor participación electoral, con 73.25 por ciento, frente al 64.86 por ciento observado entre los hombres.

Por grupos de edad, el mayor nivel de participación correspondió a las personas de 60 a 64 años, con 80.40 por ciento, seguidas de quienes tienen 65 años o más, con 78.85 por ciento. En contraste, el grupo de 25 a 29 años presentó el nivel más bajo, con 58.19 por ciento.

En el análisis territorial, Benito Juárez fue la demarcación con mayor participación electoral, al alcanzar 76.41 por ciento, seguida de Coyoacán, con 72.99 por ciento, y Miguel Hidalgo, con 72.87 por ciento. En el extremo opuesto se ubicaron Tláhuac, con 64.07 por ciento; Xochimilco, con 65.52 por ciento, e Iztapalapa, con 65.91 por ciento.

Durante la Jornada Electoral participaron 78 mil 881 personas como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. De ese total, 58.93 por ciento fueron mujeres, 41.06 por ciento hombres y nueve personas se identificaron como no binarias.

El IECM señaló que la estadística permitirá analizar el comportamiento ciudadano y servirá como insumo para el diseño de estrategias institucionales orientadas a incrementar la participación electoral, fortalecer la inclusión y mejorar la planeación de futuros procesos electorales en la Ciudad de México.