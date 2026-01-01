Licencia permanente seguirá vigente en CDMX durante 2026: así puedes tramitarla FOTO: MAGDALENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

Este documento, que ya se expedía anteriormente en entidades como Tamaulipas, Oaxaca y San Luis Potosí, se ha convertido en una de las opciones más solicitadas por los automovilistas, ya que no requiere renovación periódica y cuenta con vigencia indefinida.

La licencia permanente está dirigida principalmente a conductores con experiencia previa. En el caso de las personas que cuenten con una licencia tipo A expedida en la Ciudad de México, estarán exentas de presentar la evaluación teórica y práctica.

Requisitos para la licencia permanente en CDMX

ara realizar el trámite, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

Cita previa

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago de derechos

La cita puede agendarse a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad (Semovil).

¿Cuál es el costo de la licencia permanente?

El costo de la licencia permanente durante 2026 será de 1,500 pesos, el mismo monto aplicado en 2025, por lo que el precio se mantendrá sin cambios, de acuerdo con la información oficial.

Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad de México busca facilitar el acceso a este documento y ofrecer una alternativa definitiva a los automovilistas que desean evitar renovaciones periódicas.