Prevén derrama por 5 mmdp por Día de Reyes en CDMX

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX) informó que con motivo de la celebración del Día de Reyes Magos se prevé una derrama económica de 5 mil 541 millones de pesos, principalmente impulsada por la compra de juguetes, artículos electrónicos, ropa, dulces, bicicletas, reuniones familiares y la tradicional Rosca de Reyes.
Con base en cifras oficiales del Censo de Población y Vivienda, en la Ciudad de México viven 1 millón 652 mil 773 niñas y niños entre 0 y 14 años, sector que dinamiza de manera determinante esta temporada.
Durante estas fechas se beneficiarán 13 mil 419 unidades económicas, entre las que destacan jugueterías, tiendas departamentales, centros comerciales, panaderías y establecimientos dedicados a artículos infantiles. El impacto alcanzará a más de 133 mil personas trabajadoras en la capital.
Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex, destacó la importancia económica y social de esta festividad para la ciudad ya que las celebraciones de Día de Reyes impulsan un dinamismo que fortalece directamente a miles de familias trabajadoras y a quienes emprenden. Esta temporada nos recuerda que la actividad económica también tiene un profundo impacto en la cohesión social y en la alegría de nuestros hogares.
Asimismo, subrayó que 2026 debe asumirse como un año clave para fortalecer el tejido empresarial y modernizar las capacidades de las MiPymes:
“Es momento de impulsar a nuestras empresas con más innovación, más inversión y más inteligencia financiera. En Coparmex CDMX creemos firmemente que la prosperidad debe sentirse en cada barrio, en cada mercado, en cada comercio de la ciudad; la competitividad y el crecimiento económico deben caminar de la mano de un modelo que no deje a nadie atrás” señaló.
La Confederación reiteró su compromiso de continuar generando información estratégica, promover la innovación en las empresas y fortalecer la articulación entre el sector privado y las autoridades para asegurar que la Capital sigasiendo el motor económico de México.