Tras casi 90 años, desaparece un negocio emblemático del Centro Histórico

El local, conocido por la venta de prendas de estilo británico y artículos antiguos, será desalojado a finales de enero para dar paso a un negocio de una firma peruana de cosméticos y perfumería-

Fundada en 1939 y ubicada en el número 19 de la avenida 5 de Mayo, Artículos Ingleses es considerada un referente y guardián de la moda inglesa en la Ciudad de México.

El origen de la tienda se remonta a un comerciante poblano que importaba telas desde Inglaterra. Con el paso de los años, el negocio se expandió al pequeño espacio del Centro Histórico que ocupó durante décadas. Así comenzó una tradición familiar que fue transmitida de generación en generación y que logró perdurar a lo largo del tiempo.

Al interior del establecimiento aún se exhiben sacos, camisas, pantalones, corbatas, pañuelos y calzado, así como diversos artículos de valor, además acompañan, como decoramiento, múltiples figuras miniatura de la reina Isabel II del Reino Unido, elementos que formaron parte de la identidad del negocio durante décadas.

La noticia del cierre se viralizó en plataformas digitales tras un mensaje publicado por el escritor mexicano Héctor Orestes Aguilar, a través de su cuenta oficial en la red social X.

“¡SOS! Cierran la mítica tienda Artículos Ingleses. Es una verdadera catástrofe. Aquí se puede encontrar ropa que ni en ciudades como Viena, Budapest o Buenos Aires es asequible. ¡Defendámosla!”, escribió el autor.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo dirigidos al establecimiento. Parte de su clientela habitual y diversos usuarios en redes sociales expresaron su respaldo y llamaron a defender la permanencia de la tienda.

Alfredo García, residente de la colonia Roma, consideró que el caso refleja “un proceso de gentrificación impulsado por grandes corporativos y desarrolladores”.

“Es un lugar icónico; resulta lamentable que cierre un espacio así, es nostalgia citadina”, señaló. Añadió que los productos se distinguían por su manufactura y por ofrecer confección a la medida.

Impacto en pequeños comercios

Tania Chávez, propietaria de un negocio de joyería artesanal y vecina de Artículos Ingleses, señaló que también fue desalojada recientemente, pese a haber ocupado su local por más de 20 años.

Criticó que el proceso de gentrificación continúe afectando a pequeños comerciantes del Centro Histórico, quienes reinvierten el capital generado en la economía local, a diferencia de algunas empresas extranjeras.

“Las nuevas dinámicas comerciales de la zona y el abandono estatal de los lugares emblemáticos del Centro nos han despojado de historia e historias que jamás volveran”, mecionó el usuario Aldo Diosdado.

Memoria urbana

Todo indica que el cierre del negocio se concretará hacia finales de enero. No obstante, el propietario señaló que la decisión no sería definitiva, ya que actualmente se encuentra en la búsqueda de una nueva ubicación, aunque reconoció que el contexto para reubicar el establecimiento sigue siendo poco favorable.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Artículos Ingleses, es “un establecimiento que celebra la más pura elegancia británica, donde se pueden encontrar ropa, calzado, perfumería, accesorios, lentes, bolsas, camisas, joyería, sombrillas y otros artículos, en uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico”.