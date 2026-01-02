Derrumbes y afectaciones hospitalarias tras sismo con epicentro en Guerrero

Ciudad de México inicia el año con un fuerte sismo de magnitud preliminar 6.5, reportado a las 07:58 horas con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y con una profundidad de aproximadamente 5 kilómetros, lo que hizo que se sintiera con fuerza en la capital y en varios estados del país.

El movimiento telúrico activó de inmediato los protocolos de Protección Civil en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en diversas dependencias y edificios públicos.

Las alarmas sísmicas sonaron en distintos puntos y muchas personas evacuaron de manera preventiva oficinas, viviendas y escuelas ante la intensidad percibida, mientras que en redes sociales se compartieron múltiples relatos de cómo se sintió el temblor.

En la capital, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tras el movimiento se han registrado al menos 12 personas lesionadas, la caída de cinco postes, cuatro árboles, así como denuncias por fallas en el suministro eléctrico en varias colonias. También se han detectado dos estructuras con posible riesgo de colapso, y se están inspeccionando 34 edificios y cinco viviendas como medida preventiva.

En el Hospital General La Raza, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, se reportaron caídas de plafones y grietas visibles en varias zonas del inmueble tras el sismo. Testigos describieron un sonido fuerte, similar al desprendimiento de material, seguido por la caída de plafones tanto en áreas internas como en el estacionamiento del hospital. Las imágenes que circulan en redes muestran fracturas profundas en muros y daños en las escaleras, así como escombros sobre los escalones.

Al respecto, Protección Federal y personal especializado acudió al sitio y realizó una evaluación detallada de la estructura para determinar si existen daños severos o riesgo inminente, especialmente en el estacionamiento y zonas donde se observaron los desprendimientos. No se ha confirmado oficialmente que haya personas lesionadas dentro del hospital por estas afectaciones, aunque las revisiones continúan para descartar cualquier riesgo adicional.

Además de los daños en el inmueble de salud, ciudadanos compartieron en redes sociales videos y fotografías de caídas de mampostería, grietas en fachadas y desprendimiento de elementos arquitectónicos en diferentes colonias de la ciudad. Se han registrado también quejas por interrupciones en el servicio eléctrico y reportes de fugas menores atendidas por servicios de emergencia.

En el Estado de México, el gobierno estatal y los municipios activaron sus respectivos protocolos de seguridad y realizaron recorridos de supervisión en hospitales, edificios públicos, escuelas y zonas consideradas de riesgo, sin que hasta el momento se hayan confirmado afectaciones mayores en la entidad. Asimismo, se han atendido reportes ciudadanos sobre caída de árboles y otros incidentes menores.

En regiones cercanas al epicentro, como Guerrero, también se han reportado derrumbes de tierra y rocas en carreteras, así como daños menores en infraestructura local, aunque las autoridades señalan que no se han registrado, hasta ahora, daños severos ni víctimas fatales relacionadas directamente con este sismo.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó posteriormente que mantiene la vigilancia activa ante la posibilidad de réplicas, una respuesta habitual tras movimientos de esta magnitud y que puede prolongarse por varias horas o días. El organismo recordó a la población la importancia de mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y respetar las normas de seguridad en caso de evacuación o daño estructural.

Las autoridades informaron que continúan con la evaluación detallada de los daños en la capital y el Estado de México, así como con la atención a las personas que requieran apoyo, al mismo tiempo que los equipos de emergencia trabajan para restablecer servicios.