Festival Luces de Invierno: estos son los artistas que estarán en el Zócalo el 3 y 4 de enero

Ana Tijoux cierra el Festival Luces de Invierno en el Zócalo Conoce los conciertos gratuitos del 3 y 4 de enero en la CDMX. (Agencia EFE)

El Festival Luces de Invierno en el Zócalo de la CDMX ha sido un punto de encuentro cultural durante las fiestas navideñas, combinando esculturas luminosas, túneles de luz y espectáculos gratuitos.

Desde el 20 de diciembre, miles de asistentes han disfrutado de conciertos, danza, villancicos y presentaciones de artistas nacionales e internacionales que llenaron de música y alegría el corazón de la ciudad.

Para el 3 y 4 de enero, el festival se encamina a un cierre espectacular con una cartelera de conciertos gratuitos que culmina con la presentación estelar de la rapera chilena de renombre internacional: Ana Tijoux.

Cartelera para el 3 y 4 de enero en Festival Luces de Invierno en el Zócalo de la CDMX

El penúltimo día del festival contará con una jornada musical de alto nivel.

A partir de las 17:05 horas, se presentarán Fania Delena y la Rebelión Cumbiera, seguidos por La Orquesta de Pérez Prado, Jorge Carmona “La Voz del Barrio” y Orquesta Canela de Colombia.

La noche cerrará con la participación de DJ Santiago Show, prometiendo un ambiente festivo y familiar.

El cierre del Festival Luces de Invierno estará encabezado por artistas internacionales.

Desde las 18:05 horas, el público podrá disfrutar de Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buenavista Social Club de Cuba, Valeria Jasso, DJ Ari Vargas y Ana Tijoux de Chile, quienes pondrán el broche final a la verbena navideña en el Zócalo de la CDMX.

Ana Tijoux, artista estelar en el cierre del Festival Luces de Invierno en el Zócalo de la CDMX

Ana Tijoux será la artista estelar encargada de cerrar el Festival Luces de Invierno en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 4 de enero, como parte de la Verbena Navideña.

Anamaría Tijoux Merino, mejor conocida como Ana Tijoux, es una cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena nacida en Francia.

Anita Tijoux es considerada una de las figuras más influyentes del hip hop latinoamericano, reconocida por sus letras de contenido social, político y feminista.

Con una trayectoria que inició en los años noventa junto al grupo Makiza, la franco-chilena ha consolidado una exitosa carrera como solista, con presentaciones en festivales internacionales y nominaciones a los Grammy y Latin Grammy.

Su participación en el cierre del festival representa uno de los momentos más relevantes del evento y refuerza la apuesta del Zócalo capitalino por espectáculos musicales de alcance internacional y lo mejor es que el acceso será gratuito.







