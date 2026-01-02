Metrobús cancelará ruta de la Línea 7 en enero: Esta es la razón y qué alternativas usar

Unidad del Metrobús que corre por la Línea 7 Unidad del Metrobús que corre por la Línea 7 (La Crónica de Hoy)

En una ciudad como la Ciudad de México, donde cada viaje guarda su propia historia, por ello, cuando una ruta deja de operar, no solo cambia un trayecto: cambia la vida cotidiana de quienes dependieron de ella. Y eso es justo lo que va a pasar con la desaparición de esta ruta de la Línea 7 del Metrobús.

Y es que, a partir del 5 de enero de 2026, la ruta de Apoyo del Metrobús de la Ciudad de México —conocida también por muchos como servicio complementario de ciertas líneas— dejará de operar, según informaron autoridades del transporte capitalino.

Pero más allá de la noticia oficial, esta decisión provoca un diálogo importante: ¿cómo impacta esto a las personas que la usaban todos los días para ir al trabajo, a la escuela o simplemente para reunirse con quienes más quieren?

Una ruta que fue apoyo…

Desde hace años, la ruta de apoyo del Metrobús funcionó como un corredor adicional, diseñado para descongestionar zonas específicas y ofrecer opciones más flexibles a los viajeros. Para muchos, fue una alternativa valiosa en horarios complicados o zonas con pocas opciones de transporte.

Ahora, la desaparición de ese servicio la obliga a replantear su camino diario, a ajustar tiempos y, sobre todo, a adaptarse emocionalmente a un cambio que no pidió, pero que vivirá de cerca. Cientos de pasajeros en zonas como la colonia Roma, Doctores, Narvarte y otras colonias de la alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez, han experimentado en carne propia, lo que significa tener una ruta que complementa un sistema de movilidad que hoy se reinventa.

¿Por qué se elimina esta ruta?

De acuerdo con las autoridades responsables del Metrobús, la ruta de apoyo deja de operar como parte de un ajuste operativo y logístico, en el marco de un proceso de optimización de la red. La idea es fortalecer las líneas principales y regulares, concentrando recursos donde la demanda histórica es mayor.

Asimismo, esta decisión responde a otros factores, como bajas en los índices de uso de esta ruta específica, en comparación con otras líneas principales; reasignación de unidades hacia servicios con mayor demanda; estrategias de eficiencia operativa que buscan reducir tiempos de espera y mejorar la frecuencia en troncales.

Qué alternativas tienen los usuarios

Para quienes solían usar esta ruta de apoyo, hay varias opciones a considerar:

Utilizar otras líneas del Metrobús que recorren avenidas cercanas y pueden cubrir parcialmente el mismo trayecto.

Red de RTP y microbuses en zonas complementarias.

Servicios de movilidad compartida como la EcoBici, aunque con un costo más elevado para quienes dependen exclusivamente del transporte público.

Decirle adiós a una ruta más en una ciudad enorme puede sonar como una simple noticia de movilidad… pero para quienes la usan a diario es parte de su rutina, de su historia y de su relación con la ciudad.