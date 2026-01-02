Se percibe sismo en CDMX, fallece una persona durante la evacuación

Sismo Decenas de personas fueron evacuadas tras registrarse un sismo de 6.5 grados en la local en la localidad de San Marcos, Guerrero. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

A las 7:58 horas, un sismo 6.4 a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, sacudió la Ciudad de México, hecho que dejó un saldo de 13 personas atendidas por crisis nerviosa y una fallecida en la metrópoli.

Varias personas todavía estaban dormidas cuando ocurrió el movimiento telúrico, sumado a que debido a la temporada vacacional escolar, los niños y algunos jóvenes todavía permanecían en casa. Esta vez las alarmas telefónicas implementadas por la Agencia de Transformación Digital no fallaron, luego del simulacro realizado en septiembre del 2025, los dispositivos móviles sonaron y vibraron con un volumen muy alto y dieron tiempo suficiente — hasta un minuto antes del sismo — para que los usuarios realizaran la evacuación de sus hogares y centros de trabajo.

Ya en la calle, los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) funcionaron al 98 por ciento, un sonido de vida y tecnología pública al servicio de la ciudadanía y el cuidado colectivo.

Sismo Capitalinos salieron en pijama y con sus animales de compañía tras el sismo de 6.5 que se sintió poco antes de las ocho de la mañana. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Aunque al inicio de la jornada la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital reportó que tras una revisión rápida no se reportaban daños, internautas reportaron afectaciones como caída de árboles, automóviles aplastados, postes y semáforos caídos. Al mismo tiempo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició el protocolo de inspección con el sobrevuelo de cinco Cóndores, hasta ese momento, sin la existencia de emergencias de consideración.

En las vialidades permanecía personal policial en los puntos de reunión y con recorridos de patrullajes preventivos. En los Centros Penitenciarios, personas privadas de la libertad y los trabajadores evacuaron sin contratiempos en los puntos de reunión y se activaron los protocolos al interior de los centros.

Transeúntes que se encontraban cerca del Ángel de la Independencia captaron la manera en que la columna se balanceaba en el sismo.

Sismo Un árbol cayó sobre un coche estacionado en la calle de Morovia, en la colonia Portales, debido al fuerte sismo que se sintió en la capital poco antes de las ocho de la mañana. FOTO: CUARTOSCURO.CON (Moisés Pablo Nava)

A las 9:04, personas de la SSC y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un conato de incendio en una subestación eléctrica localizada en la calle Artículo 123, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde no se registraron daños ni personas lesionadas, Los elementos controlaron las llamas y ejecutaron labores de enfriamiento para determinar que sea un lugar seguro.

Hasta dos horas después, sólo se tenían incidentes de un árbol caído, en la colonia Portales y un semáforo que se desplomó y quedó destrozado en el cruce de La Morena y Enrique Rébsamen, en Narvarte Poniente, sin personas heridas. Sin embargo, a las 10:00 horas se difundió que un hombre de 67 años de edad perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio y posteriormente cayó de las escaleras hacia un pasillo en un inmueble de la calle Obrero Mundial, de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez; al sitio arribó personal de Protección Civil y paramédicos, quienes diagnosticaron al adulto mayor sin signos vitales.

Sismo Decenas de personas salieron de sus casas luego de escuchar la alerta sísmica durante la mañana de este viernes, el movimiento se registró a 15 km del Municipio de San Marcos en el estado de Guerrero, con una magnitud de 6.5. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Las afectaciones continuaron, para las 10:54, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó 13 personas atendidas por crisis nerviosa; la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Asimismo, dijo, se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que hayan ocurrido daños estructurales en el hospital La Raza. Tras recorridos de inspección, se confirmaron afectaciones únicamente en acabados, por lo tanto la operación continúa con normalidad.

Se presentaron cortes en el servicio de energía eléctrica y se atendió el reporte de la falla de 44 transformadores en algunas colonias de las distintas alcaldías, mismas que fueron atendidas por personal de la Comisión Federal de Electricidad.

Uno de estos provocó un incendio en un inmueble de la calle Artículo 123, mismo que fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos, sin registrar personas afectadas. En lo que se refiere a la red hospitalaria, únicamente se reportó la caída de plafones en el Hospital La Raza del IMSS, manteniendo servicio con normalidad; de igual forma, en Benito Juárez, se reportó la caída de un árbol sobre un vehículo, con daños al cableado eléctrico y fibra óptica.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) también rechazó que las instalaciones hayan resultado afectadas, luego de la difusión de una grieta en un pasillo de correspondencia de la estación Chabacano de la Línea 8. Según autoridades, la fisura no fue provocada por el sismo, se encuentra identificada por las áreas técnicas y no representa riesgo estructural ni afecta la operación del servicio.

Sismo Capitalinos salieron en pijama y con sus animales de compañía tras el sismo de 6.5 que se sintió poco antes de las ocho de la mañana. Las imágenes en la alcaldía Cuauhtémoc donde no se reportan daños materiales. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Para seguridad de los usuarios, de manera inmediata se activó el protocolo de sismo. En la estación Hidalgo de la Línea 3, los policías replegaron a los ciudadanos y a los que se encontraban dentro de los vagones, les solicitaron que no descendieran, con la finalidad de evitar caídas y empujones que pusieran en riesgo la vida de la gente, acciones que salvaguardaron la vida de todos.

Otros transportes de la Red de Movilidad Integrada, como Cablebús, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Sistema de Transportes Eléctricos y Corredores, informaron que mantendrían unidades y cabinas con marcha lenta, aunque no tenían daños en sus instalaciones.

A pesar de que el sonido de la alerta sísmica en los teléfonos móviles causó terror en los usuarios por el volumen tan potente durante su emisión, los capitalinos, así como habitantes de otros estados agradecieron su lanzamiento.

“Se quejan de la alerta sísmica que llega a los celulares porque suena cul3r0 o suena donde no va a temblar, pero gracias a ella, en muchos estados pudimos evacuar poco más de un minuto antes de que empezara y ponernos a salvo, ya estaba afuera de mi casa cuando comenzó el sismo”.

“Extraordinaria herramienta la alerta sísmica que suena en los celulares, definitivamente te despierta y te activa con tiempo para tratar de salir de casas y edificios”.

“Impresionante lo útil que es la alerta sísmica en los celulares. Te despierta, te alerta y te da tiempo de reaccionar antes de que se sienta fuerte. Esos segundos pueden salvar vidas”.

“La tecnología salva vidas, gran acierto del Gobierno de México al implementar alertas sísmicas en los celulares”, comentaban personas en redes sociales.