Se suspende la contingencia ambiental atmosférica en el sureste de Valle de México

Mejoramiento de la calidad de aire en el sureste del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que desde la noche del jueves 1 de enero, mejoró la calidad del aire de forma paulatina ya que la mayoría de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, registraron una calidad del aire para PM2.5, lo que significa aceptable y buena.

Dada la ventilación que se presentó en las últimas horas y a las condiciones climatológicas, tendió a disminuir las concentraciones de smog y dispersión de los contaminantes. Las autoridades ambientales que conforman la CAMe reiteraron el llamado a la población para evitar la quema de pirotecnia y no hacer fogatas, para evitar contingencias ambientales atmosféricas y así como proteger la salud de toda la población.

Además, la dependencia informó que el programa Hoy No Circula opera de forma normal este viernes 02 de enero, de tal manera que los autos con engomado azul y placas terminación 9 o 0 deben estar fuera de circulación; incluyendo hologramas 1 y 2. El objetivo de esta medida es reducir emisiones ante la mala calidad de aire por partículas PM2.5

