Celebración y rechazo chocan frente a la embajada de Venezuela en México

La tarde de este sábado, la embajada de Venezuela en la Ciudad de México se convirtió en escenario de un choque de posturas que reflejó la polarización en torno a la detención de Nicolás Maduro. Frente al inmueble diplomático, un grupo de venezolanos expresó alivio y celebró la captura del mandatario por fuerzas de Estados Unidos, mientras manifestantes mexicanos manifestaron su rechazo a la intervención militar norteamericana.
El ambiente comenzó a tensarse con mayor fuerza después de la una de la tarde, cuando personas que horas antes se manifestaban frente a la embajada estadounidense se desplazaron hasta la sede venezolana. Algunos permanecieron en el lugar durante más tiempo, lo que derivó en intercambios verbales entre quienes respaldaban la acción de Washington y quienes la condenaban abiertamente.
De un lado, los venezolanos defendían la detención como un paso necesario ante la crisis política de su país; del otro, los manifestantes mexicanos insistían en que se trató de una violación a la soberanía venezolana y de un acto de injerencia extranjera en América Latina. Las consignas encontradas marcaron el tono de la protesta y evidenciaron la profunda división que el hecho ha generado, incluso fuera de Venezuela.
Aunque los ánimos subieron por momentos, la confrontación no pasó a mayores, sin embargo, la escena dejó claro que la detención de Maduro no solo afecta a Venezuela, sino que también provoca tensiones y debates en espacios simbólicos como su embajada en la capital mexicana, donde se cruzaron visiones opuestas sobre el papel de Estados Unidos y el futuro de Venezuela.