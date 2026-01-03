Ecatepec celebra el Día de Reyes con el festival “Cuentos y regalos: reyes y reinas lectoras”

Con motivo del Día de Reyes, el Gobierno de Ecatepec realizará el festival cultural “Cuentos y regalos: reyes y reinas lectoras”, una celebración pensada para niñas, niños y sus familias, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de enero en la Explanada y el Jardín Municipal de San Cristóbal, en el corazón del municipio. A partir de las 11:00 de la mañana, estos espacios públicos se transformarán en un punto de encuentro para la lectura, la música, el juego y la convivencia comunitaria.

El festival tiene como objetivo fomentar el gusto por la lectura, la creatividad y la participación cultural desde la infancia, al tiempo que se fortalece el tejido social a través de actividades gratuitas y abiertas a toda la población. Durante ambas jornadas se ofrecerá una programación variada que combina espectáculos artísticos, cuentacuentos, teatro, música y dinámicas lúdicas, pensadas para públicos de todas las edades.

El domingo 5 de enero, el programa en el Foro al Aire Libre incluye la presentación del libro Inventoras de Julieta Montelongo, con un taller y la entrega de libros para niñas y niños, además de presentaciones musicales y espectáculos infantiles como Migajita Sound Band, Vibrá Muchá Reggae, La Granja del Tío Tom y Crazysaurios. De manera paralela, en el Kiosco se realizarán sesiones de cuentacuentos, narraciones escénicas y obras de teatro familiar, a cargo de distintos colectivos artísticos.

Para el lunes 6 de enero, la programación continúa con propuestas musicales y escénicas en el Foro al Aire Libre, donde se presentarán agrupaciones como Los Salvajes Hawaianos y Ahuizote Blues, además de espectáculos especialmente dirigidos a la infancia, como un show de títeres y un espectáculo de patinaje sobre hielo. En el Kiosco, el público podrá disfrutar de cuentacuentos, actos de magia y funciones de teatro de títeres, que buscan despertar la imaginación y el interés por las historias.

De acuerdo con los organizadores, durante ambas jornadas también habrá actividades lúdicas, sorpresas y espacios de convivencia familiar, con el propósito de que las niñas y los niños vivan una experiencia cercana, segura y significativa en el marco de una de las tradiciones más esperadas del año. La invitación es a llegar desde temprano, recorrer la plaza y disfrutar de cada una de las propuestas culturales que forman parte del festival.

Este evento forma parte de las acciones impulsadas para promover la cultura, el acceso a las artes y el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro. Con el festival “Cuentos y regalos: reyes y reinas lectoras”, Ecatepec refrenda su compromiso con la infancia y con la construcción de una comunidad más participativa, donde la lectura, el juego y la imaginación sean protagonistas de la celebración del Día de Reyes.