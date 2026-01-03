Metrópoli

Conoce cuáles son los autos que no pueden circular este sábado 3 de enero y evita contratiempos y multas

Hoy No Circula sábado 3 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Fernando Huacuz
La primera semana del año nuevo trajo consigo no solo propósitos, cenas familiares y paseos fuera de la ciudad, sino también una regla que muchos conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México deben considerar con atención: el programa Hoy No Circula.

Este sábado 3 de enero de 2026, como cada primer fin de semana del mes, entran en vigor restricciones que afectan a una parte importante de los vehículos particulares.

¿A qué vehículos aplica el Hoy No Circula hoy sábado 3 de enero?

Desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, varios automóviles deberán “descansar” en casa, ya sea en la Ciudad de México o en distintos municipios del Estado de México.

  • Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Esta regla aplica porque es el primer sábado de cada mes.
  • Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de su placa: tienen restricción durante todo el sábado.
  • Vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de estados como CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala: tampoco pueden circular.

Hay una serie de vehículos que sí pueden circular libremente este lunes, incluso dentro del horario restringido:

  • Vehículos con hologramas 0 y 00.
  • Autos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas, taxis y transporte público.
  • Vehículos de emergencia, seguridad pública y de carga autorizada.
  • Unidades conducidas por personas con discapacidad con permiso oficial.
  • Transporte escolar y servicios vinculados a atención médica o perecederos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Las restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, de modo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo cuya circulación esté restringida el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

