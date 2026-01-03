Hoy No Circula sábado 3 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Conoce qué autos no circulan en CDMX y Edomex este sábado 25 de enero El programa "Hoy No Circula" tiene como finalidad reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la CDMX.

La primera semana del año nuevo trajo consigo no solo propósitos, cenas familiares y paseos fuera de la ciudad, sino también una regla que muchos conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México deben considerar con atención: el programa Hoy No Circula.

Este sábado 3 de enero de 2026, como cada primer fin de semana del mes, entran en vigor restricciones que afectan a una parte importante de los vehículos particulares.

¿A qué vehículos aplica el Hoy No Circula hoy sábado 3 de enero?

Desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, varios automóviles deberán “descansar” en casa, ya sea en la Ciudad de México o en distintos municipios del Estado de México.

Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar : 1, 3, 5, 7 y 9. Esta regla aplica porque es el primer sábado de cada mes.

cuya placa termine en número : 1, 3, 5, 7 y 9. Esta regla aplica porque es el primer sábado de cada mes. Vehículos con holograma 2 , sin importar la terminación de su placa: tienen restricción durante todo el sábado.

, sin importar la terminación de su placa: tienen restricción durante todo el sábado. Vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de estados como CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala: tampoco pueden circular.

Vehículos exentos del Hoy no circula 29 de diciembre

Hay una serie de vehículos que sí pueden circular libremente este lunes, incluso dentro del horario restringido:

Vehículos con hologramas 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas, taxis y transporte público.

Vehículos de emergencia, seguridad pública y de carga autorizada.

Unidades conducidas por personas con discapacidad con permiso oficial.

Transporte escolar y servicios vinculados a atención médica o perecederos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Las restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, de modo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo cuya circulación esté restringida el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.