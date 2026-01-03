Hoy No Circula sábado 3 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

La primera semana del año nuevo trajo consigo no solo propósitos, cenas familiares y paseos fuera de la ciudad, sino también una regla que muchos conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México deben considerar con atención: el programa Hoy No Circula.
Este sábado 3 de enero de 2026, como cada primer fin de semana del mes, entran en vigor restricciones que afectan a una parte importante de los vehículos particulares.
¿A qué vehículos aplica el Hoy No Circula hoy sábado 3 de enero?
Desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, varios automóviles deberán “descansar” en casa, ya sea en la Ciudad de México o en distintos municipios del Estado de México.
- Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Esta regla aplica porque es el primer sábado de cada mes.
- Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de su placa: tienen restricción durante todo el sábado.
- Vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de estados como CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala: tampoco pueden circular.
- Vehículos con hologramas 0 y 00.
- Autos eléctricos e híbridos.
- Motocicletas, taxis y transporte público.
- Vehículos de emergencia, seguridad pública y de carga autorizada.
- Unidades conducidas por personas con discapacidad con permiso oficial.
- Transporte escolar y servicios vinculados a atención médica o perecederos.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Las restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, de modo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo cuya circulación esté restringida el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.