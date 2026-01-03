IECM cierra 2025 con balance positivo en organización electoral

Realizó dos ejercicios simultáneos con altos estándares de calidad

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer que cerró el 2025 con balance positivo en organización electoral; recordó que durante este año el organismo demostró una alta capacidad operativa al organizar, de manera simultánea, el Proceso Electoral Local Extraordinario de la Elección del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 (CPP).

Destacó que dichos resultados fueron avalados por la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad Electoral; detalló que ambos procesos electorales se realizaron bajo altos estándares de calidad, computó 5 millones 877 mil 035 votos en la elección judicial y recibió más de 23 mil solicitudes de registro de Proyectos para la CPP, reafirmando, así, su compromiso para que la ciudadanía ejerciera sus derechos político-electorales.

En el caso de la elección del Poder Judicial, el IECM revisó 12 mil 660 documentos de candidaturas, lo que representó más de 18 mil fojas analizadas.

Para llevar a cabo las tareas de asistencia electoral, el organismo seleccionó y contrató a mil 577 personas capacitadoras asistentes electorales locales y 292 personas supervisoras electorales.

En un ejercicio de eficiencia y máximo aprovechamiento de los recursos públicos, el IECM implementó, también, el Programa de Rehabilitación de los materiales electorales, que incluyó la reutilización de 8 mil cajas paquete electoral, 11 mil 700 canceles modulares, 32 mil 190 urnas, 37 mil 350 bases porta urnas, 8 mil 730 mamparas especiales y 10 mil 660 Lupas Fresnel.

En la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, el IECM, además de expedir convocatorias específicas, logró integrar 16 Órganos Dictaminadores de Alcaldías (ODA), mientras que, para la fase de promoción, celebró más de 3 mil 600 asambleas; además, recibió más de 23 mil solicitudes de registro de proyectos.

Para el desarrollo de la jornada consultiva, el IECM registró a 19 mil 327 personas en el Sistema Electrónico por Internet (SEI), imprimió 2 millones 154 mil 150 documentos para la Consulta e instaló 2 mil 430 Mesas Receptoras de Opinión con 4 mil 860 personas responsables, además de que implementó 16 sistemas informáticos dedicados a la gestión y desarrollo de este ejercicio.

Con estas acciones, el IECM reafirma su compromiso institucional con la democracia participativa, garantizando la organización eficiente de los procesos electorales y consultas públicas bajo altos estándares de transparencia, inclusión y profesionalización.