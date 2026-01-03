La magia de los Reyes Magos llega a Tlalnepantla con actividades gratuitas para toda la familia

Con el fin de fortalecer la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones, el gobierno de Tlalnepantla anunció la realización de una serie de actividades con motivo del Día de Reyes, las cuales se llevarán a cabo del 8 al 11 de enero en distintos puntos del municipio, bajo el lema “Llegó la magia de los Reyes Magos a Nuestra Ciudad”.

Durante cuatro días, niñas, niños y sus familias podrán disfrutar de un ambiente festivo pensado especialmente para la infancia, con eventos totalmente gratuitos que buscan llevar alegría a los hogares tlalnepantlenses. Las actividades se desarrollarán en horarios matutinos, a partir de las 10:00 y 11:00 de la mañana, con el fin de facilitar la asistencia de las familias y garantizar espacios seguros y accesibles.

Reyes Magos en Tlanepantla

Entre las atracciones principales se contempla la entrega de juguetes, música en vivo, dinámicas recreativas y diversas sorpresas que harán de esta celebración una experiencia especial para las y los asistentes. De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, el programa está diseñado para que las niñas y los niños puedan disfrutar de un momento de esparcimiento, reforzando valores como la amistad, la solidaridad y la unión familiar.

El festejo de Reyes Magos es una de las tradiciones más arraigadas en la cultura mexicana, especialmente entre la población infantil, por lo que el gobierno municipal busca que ningún niño o niña se quede sin la oportunidad de vivir esta celebración. A través de estas jornadas, se pretende no solo ofrecer entretenimiento, sino también generar espacios de encuentro comunitario donde vecinos y vecinas puedan compartir momentos de alegría.

Autoridades locales destacaron que este tipo de eventos forman parte de las acciones para promover el bienestar social y el derecho de la infancia al juego y la recreación. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir en familia, respetar las indicaciones del personal organizador y contribuir a que las actividades se desarrollen en un ambiente de orden y convivencia.

La música será uno de los elementos centrales del festejo, creando un entorno festivo que acompañará la entrega de juguetes y las dinámicas programadas. Además, se prevé la presencia de personajes y actividades lúdicas que reforzarán la ilusión de la llegada de los Reyes Magos, manteniendo viva la magia que caracteriza a esta fecha.

El acceso a todas las actividades será completamente gratuito, por lo que no se requiere registro previo. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para disfrutar plenamente de las actividades programadas y atender las indicaciones sobre los puntos y horarios específicos donde se llevará a cabo cada jornada.

Tlalnepantla reafirma su compromiso con las familias del municipio y con la niñez, impulsando eventos que fortalecen el tejido social y celebran las tradiciones que forman parte de la identidad cultural. La invitación está abierta: del 8 al 11 de enero, la magia de los Reyes Magos recorrerá Nuestra Ciudad para compartir sonrisas, juguetes y momentos inolvidables.