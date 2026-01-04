Inicia la reconstrucción de 108 km del Periférico Norte en el Estado de México

Periférico Norte

El Gobierno del Estado de México iniciará este lunes 5 de enero la reconstrucción integral del Periférico Norte con la mira a atender el deterioro acumulado durante décadas en esta arteria por la que transitan diariamente millones de personas.

Los trabajos contemplan la intervención de 108 kilómetros, desde el Toreo de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán. Se trata de una reconstrucción mayor que permitirá la renovación completa del Periférico Norte, considerado un corredor estratégico para el traslado de vehículos particulares, transporte público y carga pesada que conecta a municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán con la capital del país y con otras regiones del Estado de México.

Las labores se desarrollarán en dos turnos, uno diurno de 8:00 a 18:00 horas y otro nocturno de 21:00 a 4:00 horas, con una duración programada hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo se aplicarán cierres parciales y progresivos, en tramos aproximados de un kilómetro por día, los cuales se ajustarán conforme avancen las obras en cada sección del Periférico Norte.

El primer frente de trabajo comenzará a partir de las 22:00 horas del domingo 4 de enero, con un cierre parcial de los carriles centrales a la altura de la zona de Tepalcapa, en dirección al Toreo. Este cierre se realizará bajo un esquema de ajustes temporales con el objetivo de mantener la circulación vehicular y reducir, en la medida de lo posible, las afectaciones a los usuarios.

Las autoridades mexiquenses aseguran que la reconstrucción tiene como propósito principal fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores más transitados del área metropolitana. También señalaron que la obra permitirá atender problemas estructurales del pavimento y elevar las condiciones de operación de la vía, lo que impactará de manera directa en la calidad de los desplazamientos diarios.

Ante el inicio de los trabajos, se definieron rutas alternas para ambos sentidos de circulación. En el trayecto de Tepotzotlán hacia el Toreo, el desvío se ubicará a la altura de la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán. Desde ese punto, los automovilistas deberán incorporarse a la Avenida Insurgentes, continuar hasta la calle Balneario, enlazarse con la Avenida del Trabajo y posteriormente reincorporarse al Periférico Norte con dirección a Naucalpan y al Toreo.

En el sentido contrario, de Toreo hacia Tepotzotlán, el flujo vehicular será canalizado antes de llegar al Toreo, en la zona comercial limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México. Los vehículos deberán desviarse por la calle Rafael Reyes Espíndola, continuar por la Avenida Ingenieros Militares y la calle Rodolfo Gaona, para después circular por la prolongación de Ingenieros Militares y la lateral de Río de San Joaquín.

Este tramo conecta con la lateral del Periférico Norte, donde previamente se pavimentó con concreto hidráulico un segmento de 1.5 kilómetros desde los límites con la Ciudad de México hasta la Avenida Primero de Mayo.

Durante todo el periodo de ejecución de la obra se instalarán señalamientos informativos y de protección en los puntos intervenidos, con indicaciones sobre desvíos y rutas alternas. Además, se contará con personal capacitado al inicio y término de cada tramo para orientar a los automovilistas, apoyar en el control del tránsito y atender dudas, tanto en los turnos diurnos como nocturnos.