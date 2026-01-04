Manifestantes toman calles de CDMX en rechazo a intervención militar de EU en Venezuela

Venezolanos residentes y organizaciones sociales toman las calles de la capital para manifestar su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos y exigir respeto a la soberanía venezolana. (Daniel Augusto)

La crisis que vive Venezuela llegó una vez más a calles de la Ciudad de México, donde grupos de venezolanos y simpatizantes realizaron marchas y actos públicos para manifestar su rechazo a la intervención militar extranjera y para llamar a la paz y al respeto del derecho internacional, todo ello tras la intervención de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Desde tempranas horas, colectivos identificados con la causa venezolana se reunieron en distintos puntos de la capital para protestar contra lo que califican como una “intervención militar estadunidense” en el país sudamericano, y para demandar la liberación inmediata de Maduro y su esposa, así como el respeto a la soberanía de Venezuela y el derecho internacional.

Una de las movilizaciones partió alrededor del mediodía desde la llamada antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc, donde decenas de manifestantes formaron un contingente que avanzó sobre la vialidad con dirección al Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante el trayecto, los participantes ondearon banderas de Venezuela y organizaciones afines y entonaron consignas en rechazo a la presencia estadounidense en los asuntos internos de Venezuela, denunciando lo que consideran una agresión imperialista y violación del derecho internacional.

Al mismo tiempo, en el Parque Lincoln, ubicado en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, otro grupo de venezolanos se congregó para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela y su rechazo a la intervención extranjera. En este punto, que se vivió con una atmósfera de encuentro más que de protesta formal, los asistentes portaron banderas venezolanas y realizaron actividades con cánticos y consignas, en lo que algunos describieron como un acto de reafirmación cultural y política ante los acontecimientos recientes.

Las movilizaciones en estas zonas se mantuvieron durante varias horas, con participantes que insistieron en la importancia de visibilizar en México las consecuencias que, a su juicio, tiene la intervención militar y la detención de las principales figuras del gobierno venezolano. Varios de los asistentes señalaron que estos eventos forman parte de una jornada internacional de protestas convocadas en distintos países del mundo como respuesta a la captura de Maduro y la escalada militar, y que buscan construir un frente de solidaridad con la causa venezolana.

A diferencia de otras marchas recientes en la ciudad, en esta ocasión los grupos que salieron a las calles en apoyo de Venezuela no limitaron su presencia a un solo punto: además de las concentraciones ya descritas, hubo informes de otras reuniones y asambleas en colonias como Viaducto Piedad, en la alcaldía Iztacalco, donde organizaciones venezolanas radicadas en México discutieron planes de acción y estrategias de movilización ante la situación.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) habían informado desde temprano en la mañana sobre la posibilidad de afectaciones viales en diversos ejes de la capital por las distintas marchas y concentraciones programadas para este domingo, incluyendo las relacionadas con la causa venezolana. En algunos puntos del corredor Reforma-Centro Histórico se registró la ocupación parcial de carriles, lo que generó cierres temporales y desvíos para mantener el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los asistentes.

Cabe recordar que estas movilizaciones se dan en un contexto de alta tensión internacional tras los eventos de los días previos, cuando fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. En México, colectivos y organizaciones sociales ya han realizado acciones de solidaridad desde el sábado anterior, particularmente frente a la Embajada de Estados Unidos, donde se realizaron protestas con la participación de activistas y ciudadanos.

Los participantes en las movilizaciones en apoyo a Venezuela informaron que continuarán organizando reuniones y eventos para mantener viva la discusión sobre la situación internacional y promover lo que consideran una salida pacífica y respetuosa de los derechos de los pueblos.

Además, reiteraron su llamado a las autoridades mexicanas y a la comunidad internacional para que impulsen soluciones diplomáticas que eviten una escalada aún mayor del conflicto.