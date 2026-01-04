Transporte público amplía horarios por Día de Reyes 2026. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto

La Ciudad de México se pondrá buena onda con los capitalinos y con los queridos Reyes Magos. Para el martes 6 de enero de 2026, la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que varios sistemas de transporte público tendrán horarios especiales, con la idea de apoyar a quienes salen a comprar regalos, a desfilar por la ciudad o a regresar a casa después de comer rosca.
Metrobús con horario extendido
El Metrobús operará hasta las 02:00 horas del martes 6 de enero en todas sus líneas principales.
Esto abarca rutas clave como:
- Línea 1 (Indios Verdes–El Caminero)
- Línea 2 (Tepalcates–Tacubaya)
- Línea 3 (Tenayuca–Pueblo Santa Cruz Atoyac)
- Línea 4 (Buenavista–San Lázaro y Alameda Oriente–Hidalgo)
- Línea 5 (Río de los Remedios–Preparatoria 1)
- Línea 6 (Villa de Aragón–El Rosario)
- Línea 7 (Indios Verdes–Campo Marte).
Nochebús en acción con RTP
Para los que regresan a casa después de la madrugada, el RTP activará su servicio de Nochebús en varias rutas desde las 00:00 hasta las 05:00 horas del 6 de enero.
Algunas rutas destacadas:
- 11A: Aragón–Metro Chapultepec
- 47A: Alameda Oriente–Xochimilco/Bosque de Nativitas
- 57A: Toreo–Metro Constitución de 1917
- 76A: Centro Comercial Santa Fe–La Villa/Cantera
- 115: Jesús del Monte–Metro Chapultepec
- 200: Circuito Bicentenario
Transportes Eléctricos también extiende
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) no se quedó atrás y también ajusta horarios para darte una mano en la madrugada.
- El Nochebús de la Línea 1 (de Central del Norte a Central del Sur) correrá de 00:00 a 05:00 horas
- La Línea 2 (Cetram Pantitlán–Chapultepec) operará desde las 05:00 horas del 5 de enero hasta la 01:00 del 6 de enero
Consejos de movilidad
Si planeas andar por la ciudad para hacer compras, encontrar la rosca más rica o simplemente llegar a tu casa sin pagar precios elevados, aquí van unos tips:
- Llega temprano a estaciones saturadas, sobre todo si llevas regalos grandes
- Evita objetos que estorben, como globos con helio o paquetes gigantes sin buena sujeción
- Checa apps de movilidad antes de salir, porque con horario extendido también puede haber cambios de última hora
En la CDMX el Día de Reyes no es solo una fecha para los niños sino una tradición con mucha vida social y economía. Entre roscas, fotos con los Reyes, compras de último minuto y fiestas familiares, los capitalinos se mueven a todas horas.