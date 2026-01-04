Venezolanos en CDMX piden transición pacífica en Venezuela tras intervención estadounidense

Manifestantes venezolanos celebrando la caída de Maduro (Isaac Esquivel/EFE)

Cientos de venezolanos en México se movilizaron este domingos por la CDMX para exigir una transición pacífica y política en Venezuela tras la intervención estadounidense, así como para celebrar el fin de un periodo “de mucho horror” y el primer paso hacia la libertad de su país natal.

La marcha, inscrita en el movimiento global #HastaElFinal, también estuvo marcada por la nostalgia y la expectativa de regresar a Venezuela tras la caída de Maduro.

La protestas de propios y simpatizantes se concentró en puntos como el monumento a la Revolución, el de Simón Bolívar, el Parque Lincoln, entre otras zonas.

Migrantes venezolanos expresaron su emoción por este evento que marcará un cambio en su país natal: “Nos sentimos felices, realmente al fin como que vamos un paso adelante para la libertad de Venezuela. No saben la emoción tan grande que es para todos nosotros”, festejó Milagro Torres, una de las personas originarías de Venezuela que se manifestaron este domingo.

“Haber pasado por este momento después de tanta lucha, tanto sufrimiento, tanta gente muerte, tanta gente que tuvimos que salir del país”, agregó.

Por su parte, Danhalit Zamalloa, otra migrante venezolana residente en el país, expuso que por fin tiene “la fortuna de decir que Venezuela tiene la oportunidad de estar libre, es el inicio de tener una patria”, al tiempo que recordó que, antes de este cambio, tuvo que recorrer las calles, “tragando bomba, corriendo del gobierno”. (Con información de EFE)