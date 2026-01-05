Ataque armado en Tepito deja un muerto y 2 heridos

Balacera Imagen ilustrativa (Rashide Frias/Cuartoscuro)

Una balacera ocurrió en las inmediaciones del tianguis del juguete, en la zona de Tepito, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el ataque, dos personas resultaron lesionadas y una perdió la vida por disparos de arma de fuego, en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León.

Los hechos ocurrieron al exterior de una chelería, cuando un sujeto que vestía playera blanca disparó hacia las víctimas. En ese momento, los transeúntes corrieron para resguardarse.

El fallecido, de 22 años, quedó sobre la cinta asfáltica con manchas de sangre en el rostro y dos mujeres resultaron con lesiones en el cuerpo, por lo que de inmediato se solicitaron los servicios médicos y acordonaron el área para permitir el acceso de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil (PC) que acudieron al sitio, diagnosticaron a una mujer de 70 años de edad con herida por disparo de arma de fuego en región escapular del lado izquierdo, y a otra de 34 años con herida de bala en el brazo izquierdo, por lo que fueron trasladadas a un hospital para su pronta atención médica.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticó a un joven de 22 años de edad sin signos vitales por herida de arma de fuego en región dorsal y antebrazo izquierdo.