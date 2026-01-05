Autoridades de Ecatepec y Atenco recorren el Lago de Texcoco para su recuperación ambiental

Autoridades municipales de Ecatepec realizaron una visita de trabajo al municipio de Atenco, con el objetivo de conocer experiencias exitosas en la recuperación de cuerpos de agua y ecosistemas naturales que puedan aplicarse en la rehabilitación de El Caracol, una de las zonas ambientales más importantes del municipio.

El recorrido se llevó a cabo en el humedal del Parque Ecológico Lago de Texcoco, un espacio considerado clave para la conservación ambiental en el Valle de México. En la visita participaron autoridades locales, encabezadas por el presidente municipal de Atenco, César del Valle Ramírez, así como personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Durante el recorrido, las autoridades observaron de primera mano el funcionamiento del humedal, así como las acciones que se han implementado para su preservación y recuperación. Estos espacios cumplen una función importante, ya que ayudan a la filtración natural del agua, reducen inundaciones y sirven como refugio para diversas especies de flora y fauna.

De acuerdo con autoridades de Ecatepec, la visita forma parte de una estrategia integral para la recuperación del agua y del entorno natural en el municipio. En particular, se busca aplicar las experiencias positivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco en la rehabilitación de El Caracol, un sitio que ha sido afectado durante años por el abandono y la contaminación.

El Caracol es considerado una reserva natural de gran relevancia para Ecatepec, ya que tiene el potencial de convertirse en un espacio de equilibrio ambiental, además de contribuir a la recarga de mantos acuíferos y al regreso de especies animales y vegetales propias de la región. Por ello, las autoridades han señalado que su recuperación es una prioridad dentro de la agenda ambiental municipal.

Durante la visita, personal técnico de CONAGUA y CONANP explicó los procesos que se siguen para mantener en buen estado los humedales, así como las medidas necesarias para garantizar su conservación a largo plazo. Entre ellas destacan el control del uso del suelo, la protección de especies y la participación comunitaria en el cuidado del entorno.

Las autoridades municipales destacaron que la colaboración entre distintos niveles de gobierno es fundamental para lograr resultados positivos en materia ambiental. Asimismo, subrayaron la importancia de aprender de otros municipios que ya han tenido avances en la recuperación de ecosistemas dañados.

Finalmente, se reiteró que estas acciones buscan no solo mejorar el medio ambiente, sino también generar beneficios directos para la población, como una mejor calidad del aire, espacios naturales más saludables y la protección del patrimonio ecológico de Ecatepec. La recuperación de El Caracol, señalaron, es parte de un esfuerzo más amplio para transformar el municipio y promover un desarrollo sustentable.