Cierres en Periférico Norte: fechas, horarios y tramos cerrados

Este lunes 5 de enero traerá consigo complicaciones desafortunadas para las y los conductores de la Ciudad de México y, principalmente, el Estado de México, debido a que dará inicio la reconstrucción integral en el Periférico Norte.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Gobierno del Estado de México informó a la ciudadanía que una de las principales vialidades de conexión entre la capital y su estado vecino, presentará cierres parciales en sus carriles centrales, los cuales se presentarán de forma progresiva a lo largo de 108 kilómetros en distintos horarios.

¿Cuándo cerrarán Periférico Norte y cuáles serán los tramos afectados?

De acuerdo con el comunicado compartido por el gobierno del Edomex, los cierres parciales en Periférico Norte comenzarán este lunes 5 de enero, por lo que es importante mantenerse al tanto de las zonas que se verán afectadas y considerar vías alternas.

Los cortes de circulación se realizarán en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, siendo aplicados en las dos direcciones de la vialidad.

La intervención de reconstrucción se extenderá desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, abarcando otros municipios clave, en los que también se han reportado afectaciones por baches y desgaste de la carpeta asfáltica, tales como:

Tlalnepantla.

Cuatiltlán Izcalli.

Tultitlán.

¿Cuáles son los horarios de los cierres en Periférico Norte este 5 de enero?

La reconstrucción integral de esta importante vialidad fue anunciada por Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, quien señaló la importancia de atender deterioro acumulado por más de doce años.

A partir de este enero de 2026, la intervención abarcará 108 kilómetros de superficie, con el objetivo de restaurar el asfalto, las afectaciones por baches e impactar favorablemente los trayectos de quienes frecuentan esta vialidad.

Dado que se trata de una de las principales rutas de conexión entre la capital y el Estado de México, los cierres serán parciales y estarán divididos en dos horarios:

8:00 a 18:00 horas.

21:00 a 4:00 horas.

Esta modalidad pretende acelerar la reconstrucción sin afectar severamente la circulación vial.

Cierres en Periférico Norte: ¿Qué vías alternas puedo utilizar?

Debido a que se trata de una de las principales arterias viales en el Estado de México, el gobierno ha compartido en sus cuentas oficiales las rutas alternas que las y los conductores podrían considerar para su trayecto este lunes 5 de enero.

🚧 El Periférico Norte está en reconstrucción.

Por los trabajos en el Blvd. Manuel Ávila Camacho habrá cortes a la circulación en ambos sentidos.

Consulta las vías alternas, planea tu ruta y maneja con precaución. 🚨#ElPoderDeServir pic.twitter.com/yiwrsAHQeL — Gobierno del Estado de México (@Edomex) January 4, 2026

De acuerdo con los mapas expuestos por el gobierno del Estado de México, la alternativa vial que se implementará en el tramo de Tepotzotlán hacia el Toreo, es el recorrido siguiente:

Iniciará en la terminal de autobuses de Tepotzotlán, ahí deberán girar a la derecha en Avenida Insurgentes, avanzar hasta la Callle Balneario, dar vuelta a la izquiera y una vez más a la izquierda en Avenida del Trabajo, donde finalmente los autos podrán reintegrarse al Periférico Norte dirección Naucalpan.

No obstante, en el sentido inverso —de Toreo hacia Tepotzotlán—, el recorrido alterno será de la siguiente forma:

Conductores y conductoras deberán desviarse en la Calle Rafael Reyes Espíndola, después girar a la izquierda sobre Avenida Ingenieros Militares, incorporarse a Rodolfo Gaona y seguir por la prolongación de Ingenieros Militares hasta que lleguen a la lateral de Río San Joaquín.

En este último tramo, los automóviles conectarán directamente con la lateral del Periférico Norte hasta la Avenida Primera de Mayo.

Es importante mantenerse al tanto de las actualizaciones en el trayecto de esta vialidad, así como a los señalamientos preventivos que se instalarán en los puntos intervenidos.