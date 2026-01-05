Día de Reyes dejará derrama de más de 4 mil millones de pesos en CDMX

Día de Reyes, foto: Cuartoscuro

La celebración del Día de Reyes Magos generará una derrama económica estimada en 4 mil 145 millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Según el organismo empresarial, el monto previsto representa un incremento de 5.3 por ciento respecto a 2025 y beneficiará a miles de unidades económicas, que van desde grandes cadenas comerciales hasta pequeños y medianos establecimientos dedicados a la venta de juguetes, ropa, electrónicos, alimentos y servicios relacionados con esta fecha.

La Canaco CDMX señaló que el gasto promedio por cada niña y niño será de aproximadamente 2 mil 508 pesos, lo que refleja la importancia de esta celebración para el consumo interno.

Entre los artículos más solicitados destacan juguetes tecnológicos como drones, autos a control remoto, figuras de acción, videojuegos y consolas, así como teléfonos celulares.

También se mantiene la demanda de bicicletas, triciclos y scooters, considerados opciones que promueven la actividad al aire libre, además de juguetes tradicionales como sets de construcción, muñecas y peluches coleccionables.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, indicó que el Día de Reyes es una fecha con un profundo arraigo cultural y familiar, además de representar un factor clave para el comercio capitalino, al impulsar las ventas en los primeros días del año y dinamizar distintos sectores de la economía local.

El organismo empresarial recomendó a los consumidores realizar sus compras de manera anticipada y privilegiar establecimientos formales, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos adquiridos y contribuir al fortalecimiento de la economía de la ciudad.

Además, destacó la relevancia de esta temporada para los comercios establecidos, que enfrentan uno de los periodos de mayor demanda después de las festividades decembrinas.

Como parte de las tradiciones asociadas al Día de Reyes, la Canaco CDMX estimó que alrededor de 3 mil 722 panaderías en la capital del país elaborarán la tradicional rosca de reyes, uno de los productos más representativos de esta celebración y que también genera una importante actividad económica en el sector alimentario.