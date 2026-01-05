Predial CDMX y EDOMEX 2026: Fechas de pago y cómo obtener los descuentos

Descuentos en Impuesto Predial 2026 El gobierno, tanto de la CDMX como del Estado de México, anunció bonificaciones y descuentos en el pago del agua y predial durante los primeros meses del 2026.

Con el objetivo de facilitar que los y las habitantes de la Ciudad de México, incluyendo también residentes del Estado de México, regularicen sus obligaciones fiscales, el gobierno de ambas entidades anunció bonificaciones y descuentos en el pago del agua, recargos y en multas al impuesto predial.

Además de esto, comunicaron la obtención de descuentos adicionales a las personas que hayan cumplido puntualmente con sus pagos en ejercicios anteriores, también señalando que adultos y adultas mayores podrán contar con un descuento de hasta el 34% dependiendo su municipio.

Fechas de pago del predial en CDMX y Edomex este 2026

Los descuentos y beneficios que se otorgarán durante los primeros meses de este nuevo año dependerán de la entidad y el municipio que se habite, ya que los porcentajes varían entre cada uno.

Para comenzar, es importante destacar que el impuesto predial debe pagarse en los primeros meses de este 2026, es decir, durante enero, febrero y marzo del año recién iniciado; este periodo es crucial para cubrir con la cuota en tiempo y forma, lo que otorgará a los y las habitantes la oportunidad de acceder a los descuentos anunciados por el gobierno.

En la CDMX, este impuesto es administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas, mientras que la gestión del pago en el Estado de México dependerá de cada municipio.

A pesar de esta diferencia, ambas entidades ofrecen la posibilidad de realizar el pago en línea o por medio de bancos autorizados y oficinas recaudadoras.

¿Cuáles son los descuentos en el pago del agua y del predial en Edomex?

En el Estado de México, al menos 10 municipios anunciaron bonificaciones y descuentos en los pagos del suministro de agua y en las multas del impuesto predial.

Los beneficios en estos pagos varían entre cada uno de los municipios, de acuerdo con la información presentada por las autoridades de las siguientes localidades:

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Cuatitlán Izcalli.

Ecatepec.

Nezahualcóyotl.

Atizapán.

Chimalhuacán.

Coacalco.

Toluca.

Los Reyes.

En Tlalnepantla, los descuentos en el pago del predial y el agua para sus habitantes comenzarán siendo del 8% en enero; en febrero, del 6%; y en marzo, del 4%; mientras que las y los usuarios puntuales en el pago de sus servicios durante los dos últimos años, podrán acceder a una bonificaicón adicional del 4% en enero y 2% en febrero.

Por otra parte, habitantes de Tlalnepantla que pertenencen a grupos vulnerales, recibirán un descuento especial del 34%.

En Cuatitlán Izcalli, Atizapán, Ecatepec, Naucalpan y Los Reyes, la tabla de descuentos generales se mantendrá de la misma forma, pero las bonificaciones adicionales para usuarios y usuarias que cumplieron con pagos puntuales los dos últimos años se realizarán de la siguiente manera:

Cuatiltlán Izcalli: 8% en enero, 6% en febrero, 2% en marzo. En cuanto a los derechos por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado para grupos vulnerables, el descuento será del 38%.

8% en enero, 6% en febrero, 2% en marzo. En cuanto a los derechos por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado para grupos vulnerables, el descuento será del 38%. Atizapán: 4% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo. El descuento del 34% será únicamente para grupos vulnerables.

4% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo. El descuento del 34% será únicamente para grupos vulnerables. Ecatepec: 4% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo, mientras que los grupos vulnerables recibirán un descuento del 34%.

4% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo, mientras que los grupos vulnerables recibirán un descuento del 34%. Naucalpan: 4% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo. Los grupos vulnerables recibirán un descuento del 34% y una bonificación del 36% en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.

4% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo. Los grupos vulnerables recibirán un descuento del 34% y una bonificación del 36% en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. Los Reyes: 4% en enero, 2% en febrero y 38% de descuento en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado para los grupos vulnerables.

¿Cuáles son los municipios que tendrán 100% de descuento en los pagos de agua y predial este 2026?

En algunos de los municipios del Estado de México, se implementarán bonificaciones del 50% y hasta el 100% en recargos y multas del impuesto predial.

Tal es el caso de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán con el 100% en los mencionados pagos, mientras que Coacalco ofrece una bonificación del 50% en el pago de años anteriores.

En el caso de Coacalco, para conocer el descuento que se puede aplicar, será necesario ingresar a la página oficial del Pago Predial de Coacalco o contactar al número 56 21 05 2771, por medio de WhatsApp.

Por su parte, los descuentos que Nezahualcóyotl ofrece en cada uno de los servicios, son:

Impuesto predial: 16% en enero, 12% en febrero y 6% en marzo, mientras que los grupos vulnerables obtendrán el 34%.

16% en enero, 12% en febrero y 6% en marzo, mientras que los grupos vulnerables obtendrán el 34%. Derechos de agua potable: 12% en enero, 8% en febrero y y 4% en marzo. El descuento para grupos vulnerables alcanza el 38%.

Requisitos para obtener el descuento en el predial 2026

Para que el o la habitante de Ciudad de México o Edomex pueda acceder a los descuentos del predial este 2026, deberá cumplir con requisitos básicos del proceso; entre los comunes que destacan, son:

Boleta predial actualizada.

Registro del inmueble a nombre del beneficiario.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de edad, pensión o discapacidad (para quien aplique).

Con estas bonificaciones y descuentos, se propone incentivar el pago puntual del impuesto y favorecer la regularización fiscal de los ciudadanos y ciudadanas.