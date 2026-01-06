Benito Juárez reporta saldo blanco tras operativo de seguridad decembrino

La alcaldía Benito Juárez reportó saldo blanco durante la temporada decembrina tras la aplicación del operativo “Navidad Segura Blindar BJ360° 2025”, implementado del 10 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, periodo en el que se llevaron a cabo 13 mil 879 acciones de seguridad, de acuerdo con información oficial.

Según la demarcación, el operativo tuvo como objetivo reforzar la presencia policial en puntos estratégicos para prevenir delitos y reducir riesgos para la población durante las celebraciones de fin de año. Las autoridades señalaron que, como resultado de estas acciones, la temporada transcurrió en un ambiente de orden y tranquilidad.

El alcalde Luis Mendoza informó que el dispositivo incluyó recorridos de vigilancia preventiva en romerías, mercados públicos, plazas comerciales y otras zonas de alta afluencia, así como la aplicación del denominado Código Águila, que consiste en visitas periódicas de elementos de seguridad a casas habitación, instituciones bancarias y negocios, con la finalidad de fortalecer la confianza ciudadana y proteger a personas en situación de riesgo.

Durante el periodo señalado, también se desplegó un operativo especial con motivo del Día de Reyes, enfocado en prevenir robos y otros delitos que pudieran afectar la convivencia en la demarcación. Para estas labores se realizaron recorridos a pie en el interior y exterior de las romerías instaladas en mercados públicos, además de patrullajes en zonas de alta concentración de personas, para lo cual se destinaron 32 unidades.

De acuerdo con la alcaldía, la estrategia de seguridad y la coordinación interinstitucional permitieron registrar, en comparación con diciembre de 2024, una disminución en delitos como robo a automovilista, robo a transeúnte en vía pública y robo de vehículo.

Las autoridades locales indicaron que las acciones de vigilancia y patrullaje continuarán durante 2026, con especial atención en parques y espacios públicos, particularmente en fechas con alta presencia de familias y niñas y niños.

Una vez concluida la temporada navideña, la administración de la alcaldía Benito Juárez señaló que mantendrá el reforzamiento de su estrategia de seguridad con el objetivo de preservar condiciones de orden y protección para la población que habita y transita en la demarcación.