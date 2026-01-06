Caen 3 con droga y piezas religiosas con valor de 100 mil pesos en la Guerrero

Detenidos Piezas religiosas valuadas en 100 mil pesos. (SSC)

Policías detuvieron a tres hombres con 40 bolsitas de marihuana y aseguraron tres piezas religiosas con un valor de ciento 10 mil pesos, en la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos sucedieron cuando los oficiales realizaban recorridos de seguridad en la esquina de las calles Sol y Lerdo, se encontraban tres sujetos, uno de ellos a bordo de una motocicleta color negro y que vendían droga.

Los agentes observaron que manipulaban bolsitas de plástico que en su interior contenían marihuana.

A estos sujetos les aseguraron 40 bolsitas de plástico con marihuana, dos cascos de motociclista y tres piezas religiosas con un valor de ciento 10 mil pesos de las cuales no pudieron comprobar la legal posesión.

Uno de estos detenidos, el de 48 años de edad cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo en diferentes modalidades, en los años 1997, dos en 1999, uno en 2003, 2020, y 2022.

De igual forma, el hombre de 38 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por robo calificado en el año 2020, además cuenta con una carpeta de investigación por violencia familiar, en el año 2019.