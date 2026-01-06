CDMX renueva flota de limpia con 50 camiones y acelera la transición hacia la economía circular (Adrián Contreras)

La Ciudad de México realizó la entrega de 50 nuevos camiones recolectores de basura a las 16 alcaldías, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos destinada a renovar un parque vehicular que en algunos casos aún opera con unidades de la década de 1970.

Se prevé fortalecer la recolección diferenciada, reducir la contaminación y avanzar hacia un modelo de economía circular que permita transformar los residuos en insumos reutilizables.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la renovación de la flota forma parte de un compromiso más amplio de su administración.

“El primer día que tomé protesta me comprometí a que en 2030 el 50 por ciento de todas las toneladas que recibe la ciudad en los centros de transferencia sea transformada y reciclada”, afirmó. Actualmente, la capital genera alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos al día, lo que equivale a cerca de un kilogramo por persona.

Explicó que la entrega de los camiones se inscribe en un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno central y las alcaldías, mediante el cual “por cada camión que una alcaldía adquiera, la ciudad entrega otro”.

Con ello se busca acelerar la sustitución de unidades obsoletas y altamente contaminantes por vehículos con tecnología más limpia.

Renovación del parque vehicular

Los 50 camiones entregados cuentan con tecnología Euro-5, que reduce significativamente las emisiones contaminantes. El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que esta renovación impacta en la eficiencia del servicio, así como en la calidad del aire.

“Estamos hablando de camiones modernos que contaminan menos y que nos permiten asegurar que la separación de residuos también vaya acompañada de una reducción de emisiones”, señaló.

El funcionario precisó que la adquisición forma parte de una estrategia financiera más amplia orientada a la sustentabilidad, que incluye inversiones en electromovilidad y proyectos de infraestructura verde.

En este contexto, recordó que el gobierno capitalino se ha planteado reducir hasta en 35 por ciento las emisiones de CO₂, con la participación del sector privado.

La jefa de Gobierno fue enfática en que la modernización del parque vehicular debe ir acompañada de la chatarrización de las unidades sustituidas.

“Camión que se sustituya, camión que se chatarriza. Si no, nunca vamos a dejar de contaminar”, dijo, al tiempo que pidió a las alcaldías coordinarse para realizar estos procesos de manera transparente.

Separación de residuos desde el origen

La estrategia contempla la separación de residuos desde los hogares, escuelas y centros de trabajo. Brugada recordó que desde el 1 de enero inició una campaña para reforzar esta práctica, indispensable para que los residuos orgánicos puedan transformarse en composta sin contaminarse con materiales inorgánicos.

“No tiene caso promover la separación si al final los residuos se vuelven a juntar”, advirtió.

La mandataria capitalina detalló que durante 2024 se realizó una inversión de alrededor de 170 millones de pesos en maquinaria para el Bordo Poniente, con el fin de transformar residuos orgánicos en composta de calidad. Sin embargo, insistió en que este esfuerzo solo será efectivo si los residuos llegan separados desde su origen.

En este punto, reconoció el papel del personal de limpia, al señalar que su capacitación y participación son clave para que el nuevo modelo funcione.

“A los trabajadores les conviene que los residuos lleguen separados, y estoy segura de que contamos con todo su apoyo y entusiasmo”, afirmó.

Retos en territorio

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, expuso que su demarcación recibió 10 camiones nuevos por parte del gobierno central, lo que permitirá iniciar el año con 20 unidades adicionales al sumar las adquiridas por la alcaldía.

“Es un mensaje claro del compromiso que ha asumido el gobierno de la jefa Clara Brugada con los grandes retos de la ciudad”, expresó.

También llamó la atención sobre problemáticas específicas, como los tiraderos clandestinos en barrancas. Informó que, de abril del año pasado a la fecha, se han retirado más de 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos de estas zonas en Álvaro Obregón, como parte de un programa de vigilancia y rescate ambiental.

Por su parte, el secretario general de la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Hugo Alfredo Alonso Ortiz, reconoció la importancia de la renovación vehicular y de la política de separación.

“Hoy solo reciclamos entre 15 y 18 por ciento de los residuos que genera la ciudad. Este proyecto es fundamental para crear conciencia y mejorar esas cifras”, señaló. También destacó la basificación de trabajadores que antes carecían de certeza laboral, lo que, dijo, fortalece el servicio de limpia.

Economía circular

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que la entrega de camiones es parte de una “nueva era en la gestión de residuos”, centrada en la economía circular.

“Los residuos no acaban su vida útil cuando se depositan en un bote; si se separan correctamente, ahí empieza otra vez su vida”, afirmó.

Se anunció la adquisición de maquinaria para reciclar llantas y convertirlas en material para impermeabilizar escuelas, la instalación de una planta de asfalto reciclado para reutilizar el material retirado en repavimentaciones, y la creación de una adoquinera que aproveche el cascajo de la construcción.

Finalmente, Clara Brugada llamó a la ciudadanía para asumir su parte en el proceso.

“Todo lo que estamos organizando no tendría sentido si primero no convencemos a los ciudadanos de hacer su esfuerzo en casa”, señaló.