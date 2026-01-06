En EdoMex estiman 2 mil 900 millones de pesos en derrama por Día de Reyes

Más de 358 mil establecimientos se verán beneficiados (Especial)

Día de Reyes — La Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) junto con el Gobierno del Estado de México estiman una derrama económica de 2 mil 900 millones de pesos por la celebración de Día de Reyes.

Se espera que durante los días 5 y 6 de enero se tenga la mayor concentración de ventas y beneficie a más de 358 mil establecimientos . El promedio estimado por niño o niña es de 3 mil pesos, donde la mayor parte de ventas son de juguetes tradicionales, videojuegos, tabletas, consolas, ropa y calzado.

La celebración de Día de Reyes también beneficiara a las panaderías con la tradicional Rosca de Reyes; la cuál tiene un rango de precio de 300 a 700 pesos, variando el establecimiento y tamaño de la rosca.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad del Estado de México realizó un operativo con más de 800 mil policías, patrullajes y binomios caninos en la zonas con mayor afluencia comercial y cajeros automáticos en los 125 municipios para resguardad a los y las mexiquenses durante la celebración.

