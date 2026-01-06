IECM convoca a especialistas para evaluar proyectos del Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió una convocatoria dirigida a personas especialistas interesadas en integrar los Órganos Dictaminadores del Presupuesto Participativo 2026 y 2027, instancias responsables de evaluar la viabilidad y factibilidad de los proyectos que serán sometidos a consulta ciudadana en las 16 alcaldías de la capital.

De acuerdo con el organismo electoral, el objetivo de esta convocatoria es asegurar que los recursos del Presupuesto Participativo se destinen a proyectos que contribuyan al bienestar comunitario y a la reconstrucción del tejido social en cada unidad territorial.

Los Órganos Dictaminadores estarán conformados por cinco personas especialistas con voz y voto en cada alcaldía, así como por una persona contralora ciudadana designada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la persona contralora de la alcaldía correspondiente, quienes participarán únicamente con derecho a voz.

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia participativa mediante el cual la ciudadanía decide, a través de una consulta, cuáles proyectos propuestos por la propia comunidad se consideran prioritarios para su ejecución en cada unidad territorial.

Para el ejercicio correspondiente a 2026 y 2027, la consulta se realizará de manera anticipada del 20 al 30 de abril de 2026 por medios electrónicos, y de forma presencial el 3 de mayo de 2026, mediante mesas receptoras de votación y opinión.

El registro de las personas interesadas en formar parte de los Órganos Dictaminadores inició el 2 de enero y concluirá el 20 de enero de 2026.

Este trámite puede realizarse a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM o de manera presencial del 7 al 20 de enero, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

El IECM informó que la verificación de la documentación presentada se llevará a cabo del 8 al 20 de enero de 2026, mientras que las entrevistas se realizarán del 10 al 22 de enero del mismo mes, a través de la plataforma Microsoft Teams.

Posteriormente, el 23 de enero se publicará el listado de folios de las personas que pasarán a la etapa de insaculación, la cual se efectuará en sesión pública el 24 de enero y estará a cargo de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación.

Los resultados de la insaculación, así como la lista de reserva, se darán a conocer a más tardar el 26 de enero de 2026. Las personas seleccionadas deberán confirmar su participación a más tardar el 27 de enero.

La convocatoria está dirigida de manera preferente a personas provenientes de instituciones académicas, con formación en áreas como ciencias sociales, humanidades, artes, ingenierías, urbanismo o disciplinas afines, y con experiencia en políticas públicas, proyectos comunitarios, evaluación de proyectos o presupuesto participativo.

También se considerarán conocimientos sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana y los instrumentos de planeación para el desarrollo de la capital, así como habilidades para el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

El IECM señaló que durante todo el proceso de selección se observarán los principios de igualdad y no discriminación, así como la incorporación de perspectivas de género, interseccionalidad e inclusión de grupos de atención prioritaria.