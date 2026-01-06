Naucalpan invita a aprovechar descuentos en el pago de Predial y Agua 2026

El Gobierno Municipal de Ciudad Naucalpan hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los descuentos vigentes en el pago del Predial y del servicio de Agua correspondientes al ejercicio fiscal 2026, los cuales estarán disponibles durante los primeros meses del año para quienes realicen su contribución de manera anticipada.

De acuerdo con la información difundida por la Tesorería Municipal, las y los contribuyentes podrán obtener un descuento del 8 por ciento si realizan su pago en enero, del 6 por ciento en febrero y del 4 por ciento en marzo, como parte del programa de pago anticipado y contribuyente cumplido. Estas medidas buscan apoyar la economía familiar y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas públicas del municipio.

Además, el Gobierno Municipal informó que los grupos vulnerables podrán acceder a un descuento especial del 34 por ciento, como una forma de respaldo social y apoyo a sectores que requieren mayor atención.

Las autoridades destacaron que cumplir a tiempo con estas contribuciones permite mantener y mejorar los servicios públicos, como alumbrado, seguridad, mantenimiento urbano, recolección de basura y obras de infraestructura, que benefician directamente a las comunidades del municipio.

¿Dónde se puede realizar el pago?

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el Ayuntamiento de Naucalpan habilitó diversas receptorías y cajas recaudadoras en distintos puntos del municipio. Entre ellas se encuentran la Receptoría Naucalpan, ubicada en el Palacio Municipal; la Receptoría Satélite, en el Centro Cívico; la Receptoría Tecamachalco; la Receptoría de San Mateo y la Receptoría Molino, localizadas en plazas comerciales y zonas de fácil acceso.

Asimismo, se encuentran disponibles la Caja Recaudadora del Teatro Bicentenario, la Caja Recaudadora de la Explanada del Centro Cívico Satélite y la Caja Recaudadora del C.E.F.E. Naucalli, ampliando las opciones para que las y los contribuyentes puedan elegir la sede más cercana a su domicilio.

Los horarios de atención establecidos son de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, y sábados, de 8:00 a 15:00 horas, con el fin de brindar mayor flexibilidad a la ciudadanía.

Pago en línea del Predial y Agua

Como alternativa adicional, el Gobierno Municipal puso a disposición el pago en línea, disponible a partir del 6 de enero, a través del portal oficial de la Tesorería Municipal. Esta opción permite realizar el trámite desde casa, evitando filas y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera rápida y segura.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una política de responsabilidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía, buscando que más personas puedan cumplir con sus contribuciones sin complicaciones.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan reiteró que contribuir a tiempo fortalece los servicios públicos y permite seguir invirtiendo en obras y bienestar, por lo que invitó a las y los habitantes a consultar la información disponible y aprovechar los descuentos vigentes durante los primeros meses de 2026.