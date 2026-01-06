PAN CDMX fija postura ante eventual reforma electoral y pide discusión amplia y consensuada

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

Ante la eventual presentación de una reforma electoral a nivel nacional, dirigentes y representantes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México expusieron su postura en defensa de las instituciones electorales y de los mecanismos de equilibrio democrático, al tiempo que hicieron un llamado a que cualquier modificación legal se discuta de manera abierta, plural y con amplia participación.

La presidenta del PAN en la capital del país, Luisa Gutiérrez, sostuvo que su partido mantendrá una posición de defensa del fortalecimiento institucional y de la autonomía de los órganos electorales.

En ese contexto, señaló que los procesos de cambio en el sistema electoral deben construirse a partir del diálogo y el consenso entre las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía.

“Con la mayor participación y publicidad tanto de las fuerzas políticas como de los ciudadanos, vale la pena recordar que las grandes transiciones democráticas y procesos de construcción institucional en México, siempre han sido bajo consensos”, dijo.

Al respecto, consideró necesario que una eventual reforma electoral sea discutida por los canales democráticos, con publicidad y participación social.

En la misma línea, el representante del PAN CDMX ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Aníbal Cañez Morales, señaló que la democracia implica la convivencia y el reconocimiento tanto de mayorías como de minorías.

Desde su perspectiva, una reforma de este tipo no debe derivar de imposiciones, sino de un proceso incluyente en el que se escuchen todas las voces involucradas.

Indicó que el PAN buscará que la discusión de una reforma considerada trascendental para la vida democrática e institucional del país se lleve a cabo con la participación de los distintos actores políticos y sociales. Añadió que su partido impulsará un debate que sea público y sustantivo, y no un ejercicio cerrado o diseñado para responder a una sola postura.

Asimismo, señaló que esta posición se hará valer en las instancias que sean necesarias, con el objetivo de incidir en un proceso de deliberación que, de acuerdo con su planteamiento, garantice reglas claras y respeto a la pluralidad política.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, expresó su expectativa de que una eventual reforma electoral no retome planteamientos orientados a concentrar el control de los procesos electorales en el Estado. En su intervención, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el proceso legislativo se realice con premura y sin el diálogo suficiente entre las distintas fuerzas políticas.

Afirmó que, desde su punto de vista, una reforma de esta naturaleza debe construirse mediante una discusión profunda y con la participación de todos los partidos, a fin de preservar la confianza en las instituciones electorales y en los mecanismos de competencia democrática.