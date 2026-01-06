Predial 2026 en CDMX: hasta cuándo se puede pagar con descuento

Los propietarios de inmuebles en la Ciudad de México aún pueden aprovechar los descuentos por pronto pago del Predial 2026, un beneficio que busca incentivar el cumplimiento anticipado de esta contribución anual.

Durante enero de 2026, quienes liquiden el predial en una sola exhibición obtienen un descuento del 8 % sobre el monto total. Para quienes no logren pagar en ese mes, febrero representa una segunda oportunidad, ya que se aplicará una rebaja del 5 %.

A partir de marzo, el impuesto deberá cubrirse sin ningún tipo de descuento, por lo que las autoridades recomiendan realizar el pago dentro de los primeros dos meses del año para ahorrar.

Beneficios adicionales

Algunos sectores de la población, como adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras y otros grupos vulnerables, pueden acceder a esquemas preferenciales, como una cuota fija bimestral, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y el valor catastral del inmueble lo permita.

¿Dónde se puede pagar?

El predial puede liquidarse de manera digital, a través de la aplicación Tesorería CDMX o del portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. También es posible realizar el pago en bancos, tiendas de conveniencia y módulos autorizados distribuidos en toda la capital.

Fechas clave

• Hasta el 31 de enero de 2026: 8 % de descuento

• Durante febrero de 2026: 5 % de descuento

• Desde marzo: pago sin descuento

Pagar a tiempo no solo evita recargos, sino que permite aprovechar los estímulos fiscales vigentes para el Predial 2026 en la CDMX.