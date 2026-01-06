Subsidio a la Tenencia 2026 en Edomex: fecha límite para obtenerlo (Cuartoscuro)

La Secretaría de Finanzas del Estado de México anunció que ya se puso en marcha el Programa de Subsidios a la Tenencia Vehicular.

El subsidio aplicará para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos. Aquí te compartimos cuál es la fecha límite para que lo llaves a cabo.

Fechas límite para obtener el subsidio a la tenencia 2026 en el Estado de México

El Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales tiene vigencia del 1 de enero al 6 de abril de 2026.

Además, habrá una gran noticia para conductores foráneos que deseen establecerse en el Estado de México: por primera vez se otorgarán beneficios fiscales a quienes decidan empadronar su automóvil en la entidad.





¿Por qué se paga tenencia vehicular en México?

La tenencia vehicular es un impuesto que se aplica en la mayoría de los estados del país y busca contribuir al financiamiento de la infraestructura vial y al desarrollo de programas estatales.

Su cálculo depende del valor del vehículo y puede incluir descuentos o subsidios dependiendo de la edad del automóvil, el tipo de propietario y las políticas locales.

En los últimos años, varios estados han implementado programas de subsidio y exención para apoyar a los contribuyentes, incentivando la regularización de los vehículos y promoviendo beneficios fiscales a quienes cumplan con sus obligaciones a tiempo.

Esto ha ayudado a mejorar la recaudación y facilitar el acceso de los ciudadanos a los beneficios estatales.