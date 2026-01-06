¡Toma precauciones! Estas colonias de la CDMX no tendrán agua hasta el 19 de enero de 2026

Colonias de la CDMX sin agua hasta el 19 de enero de 2026

Este año arrancó con trabajos de mantenimiento en la red hidráulica de la Ciudad de México, lo que dejará algunos pozos fuera de operación, obligando a que cierto sector de la población se quede sin agua potable por varios días de enero.

Las autoridades de SEGIAGUA aseguraron que estas labores son parte de un esfuerzo por mejorar la infraestructura y evitar fallas más graves en el futuro.

Lista oficial de colonias sin agua del 6 al 19 de enero

Las siguientes zonas de la CDMX tendrán interrupciones en el suministro del líquido vital por mantenimiento programado:

Alcaldía Iztapalapa

Renovación

Chinampac de JuárezMotivo: Pozo Carlos L. Gracidas fuera de operación por mantenimiento

Alcaldía Benito Juárez

San Pedro de los Pinos (del 6 al 16 de enero)

Postal

Miguel Alemán

Josefa Ortiz de Domínguez

Álamos

Niños Héroes

Zacahuitzico

Albert

Del CarmenMotivo: Mantenimiento en pozos Miraflores, Miguel Alemán Nuevo y Normandía

Alcaldía Milpa Alta

San Pablo Oztotepec

San Salvador CuauhtencoServicio interrumpido el 6 de enero, restablecimiento estimado el 7 de enero temprano.

¿Cómo solicitar pipas de agua gratis si te quedas sin suministro?

Si el agua deja de llegar a tu casa, tienes derecho a solicitar pipas gratis a través de la Línea H2O marcando 426 o mediante los canales oficiales de SEGIAGUA.

¿Por qué habra cortes de agua en la CDMX?

Los cortes programados como este suelen deberse a labores de reparación y mantenimiento en pozos de agua o fallas técnicas detectadas en las plantas de bombeo.

Además, este tipo de trabajo ha sido recurrente en la capital en los últimos meses por diversas razones: envejecimiento de tuberías, necesidad de mejoras en infraestructura y mantenimiento preventivo para evitar fallas más grandes en verano o temporadas de alta demanda.

Recuerda que en otras ocasiones, como en noviembre pasado, se reportaron cortes programados en más de 300 colonias de varias alcaldías, lo que muestra que este tipo de acciones se han vuelto parte de la dinámica de la red urbana.

¿Cómo sobrevivir a un corte de agua?