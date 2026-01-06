Vacantes PILARES CDMX 2026: requisitos y sueldos que ofrecen

El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las convocatorias para participar como Beneficiaria o Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en los programas sociales PILARES 2026.
El gobierno capitalino lanzó la Convocatoria 2026 para participar como docente, tallerista o promotor deportivo en PILARES 2026.
Vacantes PILARES CDMX 2026
La convocatoria estará abierta a partir del 5 de enero.
Las convocatorias corresponden a los siguientes programas: “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”, “PILARES 2026, Ciberescuelas”, “Talleres de Artes y Saberes Comunitarios PILARES 2026”, “PILARES, Educación para la Autonomía Económica 2026” y “Beca PILARES Bienestar 2026”.
Una de las vacantes con mayor remuneración dentro del Subsistema de Educación Comunitaria ofrece un pago de 14 mil 600 pesos mensuales durante un año.
Puestos y sueldos disponibles en PILARES CDMX 2026
- 18 coordinadores: 14,600 pesos mensuales
- 40 subcoordinadores: 10,400 pesos mensuales
- 80 entrenadores deportivos: 9,500 pesos mensuales
- 80 personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario: 7,000 pesos mensuales
- 1,400 animadores deportivos: 4,250 pesos mensuales
- 1,250 promotores deportivos: 8,500 pesos mensuales
- 12 personas de apoyo técnico-administrativo: 9,000 pesos mensuales
Requisitos para ser beneficiario del programa PILARES CDMX 2026
Como parte de las habilidades requeridas, las y los aspirantes a los puestos con sueldos de hasta 14 mil 600 pesos, deben contar con experiencia en la gestión de grupos, atención al público y manejo de herramientas digitales.
El trámite para registrar los datos se realiza de manera gratuita a través de la Plataforma PILARES.
Otro requisito fundamental es residir en la Ciudad de México, preferentemente cerca de algún Centro PILARES, ya sea en su colonia o barrio.
También será un requisito importante para la selección la disponibilidad para traslados dentro del territorio de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de un horario de lunes a domingo, distribuido en al menos 100 horas mensuales.