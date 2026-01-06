Vacantes PILARES CDMX 2026: requisitos y sueldos que ofrecen (Cuartoscuro)

El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las convocatorias para participar como Beneficiaria o Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en los programas sociales PILARES 2026.

El gobierno capitalino lanzó la Convocatoria 2026 para participar como docente, tallerista o promotor deportivo en PILARES 2026.

Vacantes PILARES CDMX 2026

La convocatoria estará abierta a partir del 5 de enero.

Las convocatorias corresponden a los siguientes programas: “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”, “PILARES 2026, Ciberescuelas”, “Talleres de Artes y Saberes Comunitarios PILARES 2026”, “PILARES, Educación para la Autonomía Económica 2026” y “Beca PILARES Bienestar 2026”.

Una de las vacantes con mayor remuneración dentro del Subsistema de Educación Comunitaria ofrece un pago de 14 mil 600 pesos mensuales durante un año.





Puestos y sueldos disponibles en PILARES CDMX 2026

18 coordinadores: 14,600 pesos mensuales

14,600 pesos mensuales 40 subcoordinadores: 10,400 pesos mensuales

10,400 pesos mensuales 80 entrenadores deportivos: 9,500 pesos mensuales

9,500 pesos mensuales 80 personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario: 7,000 pesos mensuales

7,000 pesos mensuales 1,400 animadores deportivos: 4,250 pesos mensuales

4,250 pesos mensuales 1,250 promotores deportivos: 8,500 pesos mensuales

8,500 pesos mensuales 12 personas de apoyo técnico-administrativo: 9,000 pesos mensuales





Requisitos para ser beneficiario del programa PILARES CDMX 2026

Como parte de las habilidades requeridas, las y los aspirantes a los puestos con sueldos de hasta 14 mil 600 pesos, deben contar con experiencia en la gestión de grupos, atención al público y manejo de herramientas digitales.

El trámite para registrar los datos se realiza de manera gratuita a través de la Plataforma PILARES.

Otro requisito fundamental es residir en la Ciudad de México, preferentemente cerca de algún Centro PILARES, ya sea en su colonia o barrio.

También será un requisito importante para la selección la disponibilidad para traslados dentro del territorio de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de un horario de lunes a domingo, distribuido en al menos 100 horas mensuales.