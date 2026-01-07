Cierres en Periférico Norte: tramos y horarios afectados de este miércoles 7 de enero

Cierres en Periférico Norte Las labores de reconstrucción en Periférico Norte causa caos vial la mañana de este miércoles; reportan que el trabajo de reencarpetamiento se extenderá hasta el mes de abril.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado de México anunció que implementaría cierres parciales en un tramo significativo de Periférico Norte, con razón de realizar labores de reconstrucción en la vialidad.

De acuerdo con la información compartida en redes sociales por el gobierno del estado, las obras iniciarían el lunes 5 de enero, por lo que la obstrucción a la circulación vehicular comenzaría desde esta semana y se extendería hasta el día 30 de abril de 2026.

Dado que Periférico Norte es una de las principales arterias viales que conectan el Estado de México con la capital del país, las autoridades gubernamentales implementaron dos horarios para el trabajo de las obras, así como desarrollaron rutas alternas para la población que transita esta ruta.

¿Cuáles son los tramos afectados este miércoles 7 de enero?

Los cortes de circulación se realizarán en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, importante y concurrida ruta vial que es conocida popularmente como Periférico Norte, los cuales han sido aplicados en las dos direcciones de la vialidad.

La intervención de reconstrucción se extenderá desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, abarcando otros municipios clave, en los que también se han reportado afectaciones por baches y desgaste de la carpeta asfáltica, tales como: Tlalnepantla, Cuatiltlán Izcalli y Tultitlán.

¿En qué horarios se llevarán a cabo las obras de Periférico Norte este miércoles 7 de enero?

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, comunicó a la ciudadanía la importancia de atender el deterioro acumulado en Periférico Norte, ya que la vialidad no ha tenido trabajo de reconstrucción en más de doce años.

Este trabajo de reencarpetamiento se extenderá por un tramo aproximado de 108 kilómetros.

No obstante, al tratarse de una de las arterias viales más concurridas en el país al fungir como principal conexión entre la Ciudad de México y Edomex, los trabajos diarios de la ruta se llevarán a cabo en dos horarios:

8:00 a 18:00 horas.

21:00 a 4:00 horas.

Con esta modalidad, se pretende acelerar las labores sin afectar severamente la circulación vehicular, pues el reencarpetamiento de esta vía prevé finalizar hasta el día 30 de abril del año presente.

Rutas alternas para evitar el tránsito en Périferico Norte

El gobierno del Estado de México ha compartido en sus cuentas oficiales las rutas alternas que las y los conductores podrían considerar para su trayecto este miércoles 7 de enero, así como estarán disponibles en los días siguientes hasta la finalización de las obras.

La primera de ellas, en el tramo de Tepotzotlán hacia el Toreo, el recorrido alterno es el siguiente:

Iniciará en la terminal de autobuses de Tepotzotlán, ahí deberán girar a la derecha en Avenida Insurgentes, avanzar hasta la Callle Balneario, dar vuelta a la izquiera y una vez más a la izquierda en Avenida del Trabajo, donde finalmente los autos podrán reintegrarse al Periférico Norte dirección Naucalpan.

No obstante, dirección al sur —de Toreo hacia Tepotzotlán—, la ruta alterna que ofrece el gobierno será de la siguiente forma:

Conductores y conductoras deberán desviarse en la Calle Rafael Reyes Espíndola, después girar a la izquierda sobre Avenida Ingenieros Militares, incorporarse a Rodolfo Gaona y seguir por la prolongación de Ingenieros Militares hasta que lleguen a la lateral de Río San Joaquín.

El último tramo de este recorrido conecta con la lateral del Periférico Norte hasta la avenida Primera de Mayo.

La recomendación general para el público que transita por esta vialidad, es mantenerse al tanto de actualizaciones del tránsito vehicular, así como prestar atención a los señalamientos preventivos ubicados en el tramo a reconstruir de Periférico Norte.