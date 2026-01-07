Fiscalía confirma maltrato animal en refugio de Cuajimalpa; rescatan a más de 900 animales

Rescatan a más de 900 animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa tras denuncias de maltrato (Rogelio Morales Ponce)

Un total preliminar de 936 perros y gatos fueron asegurados por autoridades capitalinas tras documentarse condiciones de hacinamiento, negligencia y maltrato en el llamado Refugio Franciscano, ubicado sobre la carretera México-Toluca.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, al menos 798 animales presentaban afectaciones compatibles con crueldad animal y 21 habían muerto previamente, todos fuera del inmueble.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial y con el despliegue de alrededor de 200 elementos de seguridad, personal de la Brigada de Vigilancia Animal, peritos veterinarios y diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Los animales comenzaron a ser trasladados de manera progresiva a tres sedes: el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y un albergue canino a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente en la zona del Ajusco. Los casos más graves fueron enviados de inmediato a hospitales veterinarios, incluidos algunos privados.

Disputa del predio

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la prioridad de su administración es el bienestar animal y no el conflicto jurídico por la posesión del predio, el cual enfrenta al Refugio Franciscano, Asociación Civil, y a la Fundación Antonio Hagenbeck.

“La disputa de este predio es una situación entre particulares. El gobierno de la ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos. No estamos interesados en intervenir en ese predio”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo local recordó que la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a las autoridades a garantizar su protección y trato digno.

“Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales. Ese es el tema, el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio”, enfatizó.

Añadió que la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial corroboraron malas condiciones de salud, hacinamiento y maltrato en el refugio, lo que motivó la decisión de rescate.

Condiciones de hacinamiento y negligencia

La fiscal general de Justicia, Bertha María Alcalde detalló que la investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de múltiples denuncias ciudadanas. Tras inspecciones ministeriales y dictámenes de medicina veterinaria forense, se concluyó que los animales vivían en condiciones incompatibles con su bienestar.

“Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones, con espacios insuficientes, acumulación de heces y orina, falta de ventilación, ausencia de luz natural y carencia de atención médico veterinaria oportuna”, explicó.

Entre los hallazgos también se documentaron enfermedades sistémicas, dermatitis severa, problemas ortopédicos, tumores, lesiones avanzadas y uso de medicamentos caducados.

“Desde un punto de vista técnico, estas condiciones representaban una privación sistemática y prolongada de las libertades de bienestar animal. Por eso la fiscalía concluye que estos hechos encuadran en conductas de maltrato y crueldad animal”, señaló la fiscal, quien adelantó que la investigación continuará para definir imputaciones y judicializar el caso.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el operativo se desarrolló sin incidentes y que no hubo personas detenidas. Precisó que el resguardo de los animales se realiza conforme a los protocolos y bajo supervisión permanente de las autoridades ambientales y de procuración de justicia.

Clara Brugada aprovechó el anuncio para dar a conocer una serie de acciones en materia de protección animal, entre ellas la próxima presentación de una iniciativa de ley para regular refugios y albergues en la ciudad, el fortalecimiento de campañas de adopción responsable, jornadas masivas de esterilización y salud animal, así como la rehabilitación y construcción de hospitales y clínicas veterinarias públicas.

“Cuando se comprueba que hay maltrato animal, es nuestra obligación actuar”, concluyó.