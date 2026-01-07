Inicia reordenamiento del comercio en vía pública en el Centro Histórico (Archivo/Cuartoscuro)

Las principales calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentran actualmente libres de comercio en vía pública, como resultado del inicio de la primera etapa del reordenamiento de esta actividad, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria capitalina señaló que el retiro de comerciantes ambulantes comenzó formalmente el 7 de enero, conforme al compromiso público asumido por su administración.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, esta primera fase forma parte de un programa más amplio de ordenamiento del comercio en el Centro Histórico, el cual se desarrolla mediante mesas de diálogo y negociación con los grupos de comerciantes que operan en la vía pública.

El proceso no implica la eliminación definitiva de esta actividad, sino su reorganización bajo nuevas reglas, según explicó. Hacia finales de enero se prevé el regreso del comercio a la zona, pero bajo un esquema distinto al que operaba anteriormente, alineado al programa de reordenamiento anunciado por el gobierno capitalino.

La mandataria local agregó que el objetivo es que el reordenamiento del comercio en el Centro Histórico quede concluido en su totalidad a mediados de 2026, una vez que finalicen las etapas de diálogo, acuerdos y aplicación de las nuevas disposiciones.

Sostuvo además que el retiro de los puestos en la vía pública es resultado de acuerdos alcanzados con los comerciantes, y reiteró que el proceso se lleva a cabo de manera gradual.