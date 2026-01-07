¿Ya detuvieron a la mujer que atropelló y arrastró a motociclista en Iztapalapa? Información actualizada del caso (Imagen de recreación )

Este miércoles 7 de enero, un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Gabriela “N”, la mujer identificada como presunta responsable del atropellamiento y muerte de Roberto Hernández, un repartidor de 52 años que fue arrollado y arrastrado por más de dos kilómetros en una avenida de la alcaldía Iztapalapa.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que las autoridades capitalinas ya buscan a la conductora, cuyo automóvil embistió al motociclista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, y continuó su marcha sin detenerse, arrastrando el cuerpo del hombre hasta la colonia Constitución de 1917.





Qué cargos enfrenta Gabriela “N” por el atropellamiento del motociclista

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:00 horas del 3 de enero, Roberto Hernández circulaba en la intersección de Periférico Oriente y Eje 8 Sur, cuando fue embestido por un Honda City azul, conducido por una mujer identificada como Gabriela “N”.

Fue hasta un tope ubicado en la calle Ingeniero Félix Palavicini donde el cuerpo del hombre, ya sin vida, fue liberado, mientras que la presunta responsable continuó su camino sin detenerse.

La Fiscalía capitalina se presentó este 7 de enero ante un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, aportando videos y diversas pruebas como evidencia, por lo que se giró la orden de aprehensión contra Gabriela “N”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a Gabriela “N” por el delito de homicidio culposo agravado por omisión de auxilio.

Tras el incidente, cámaras de seguridad captaron el momento en que la presunta responsable del atropellamiento llega a su domicilio en Iztapalapa, se estaciona, desciende de su vehículo, abre el zaguán y lo guarda.

Testigos señalaron que Gabriela “N”, tras el impacto, detuvo el vehículo por unos segundos; sin embargo, avanzó pese a las advertencias de otros conductores que circulaban en la zona y a los gritos de auxilio de Roberto Hernández, repartidor de productos lácteos, quien presuntamente se dirigía a recoger a su pareja.