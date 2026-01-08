Activan fase 1 de contingencia: ¿Habrá doble hoy no circula en CDMX y Edomex?

Activan Fase 1 de contingencia ambiental: ¿habrá Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a los altos niveles de contaminación registrados en las últimas horas, lo que ha generado dudas entre automovilistas sobre si se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué significa la Fase 1 de contingencia?

La Fase 1 se declara cuando la calidad del aire alcanza niveles que pueden representar riesgos para la salud, principalmente por la concentración de partículas contaminantes. Con esta medida, las autoridades emiten recomendaciones preventivas y, en algunos casos, restricciones adicionales a la circulación vehicular para reducir emisiones.

¿Aplica el Doble Hoy No Circula?

Cuando se declara contingencia ambiental en Fase 1, el programa Doble Hoy No Circula se activa para intentar reducir más las emisiones contaminantes. Esto implica:

, algunos municipios sí han aplicado el Doble Hoy No Circula como parte de las medidas extraordinarias. En la Ciudad de México, la implementación de esta restricción depende del comportamiento de la contaminación y de los comunicados oficiales más recientes de la CAMe.

Por ello, es fundamental que los conductores verifiquen los avisos diarios, ya que la decisión puede cambiar de un día a otro según las condiciones atmosféricas.

Recomendaciones para la población

Ante la contingencia ambiental, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades al aire libre prolongadas

Reducir el uso del automóvil particular

Utilizar transporte público

Seguir las indicaciones sobre restricciones vehiculares

Asimismo, se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer si el Doble Hoy No Circula se mantiene, se amplía o se suspende.

La situación ambiental continúa bajo monitoreo constante y cualquier ajuste en las medidas será anunciado oportunamente por las autoridades competentes.