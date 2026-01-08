Adiós al tráfico en la Terminal 2 del AICM: así avanza la remodelación del aeropuerto capitalino

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México puso en marcha proyectos de remodelación funcional en la Terminal 2 y áreas operacionales, como parte de un plan integral para actualizar su infraestructura y atender la alta demanda de pasajeros que registra diariamente.

Las obras se desarrollan de manera escalonada, lo que permite que el aeropuerto continúe operando con normalidad, al tiempo que se mejora la experiencia de los usuarios y las condiciones de trabajo del personal.

¿Qué trabajos se están realizando?

Los proyectos contemplan intervenciones clave en la Terminal 2, entre ellas la rehabilitación de pasillos de acceso a las salas de última espera, renovación de pisos, plafones y muros, así como labores de mantenimiento en azoteas y fachadas del edificio.

También se llevan a cabo acciones de mejoramiento en áreas comunes, como el ambulatorio de la terminal, con el objetivo de ofrecer espacios más cómodos, seguros y funcionales para los pasajeros.

Mejor movilidad y menos congestionamientos

Uno de los beneficios principales de esta remodelación es la reorganización de espacios y flujos internos, lo que permitirá una circulación más ordenada tanto para peatones como para vehículos. Esto ayudará a reducir los cuellos de botella que suelen registrarse en los accesos a la Terminal 2, especialmente en horarios de alta afluencia.

De acuerdo con lo informado por la administración del aeropuerto, estos ajustes contribuirán a disminuir el tráfico en la zona, agilizar los traslados y mejorar los tiempos de llegada y salida de los usuarios.

Obras sin afectar operaciones

Las autoridades del AICM han señalado que los trabajos se realizan con medidas de seguridad y señalización, delimitando las áreas en intervención para evitar riesgos y molestias innecesarias. No se prevén cierres totales de la Terminal 2 ni afectaciones a los vuelos programados.

El proyecto forma parte de un esfuerzo mayor de modernización del aeropuerto capitalino, con miras a fortalecer su capacidad operativa y ofrecer una mejor imagen a nivel nacional e internacional en los próximos años.