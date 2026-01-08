Ecatepec llevo a cabo actividades por Día de Reyes

Con motivo del Día de Reyes, el Gobierno municipal de Ecatepec llevó a cabo un Festival “Cuentos y regalos: reyes y reinas lectoras”, una celebración pensada para que niñas, niños y jóvenes convivieran en un ambiente familiar, recreativo y educativo, fortaleciendo valores y el gusto por la lectura.

El festival se realizó durante lunes y martes en distintos espacios del municipio, principalmente en el kiosco y el Foro al Aire Libre de la explanada municipal, donde se instalaron 25 stands con actividades dirigidas a las infancias y juventudes En estos espacios, las y los asistentes disfrutaron de conciertos, funciones de títeres, juegos de destreza, dinámicas enfocadas en valores, talleres científicos y actividades relacionadas con la sustentabilidad y conductas saludables.

Uno de los principales ejes del festival fue la lectura, por lo que también se llevaron a cabo talleres de papiroflexia, actividades de germinados y dinámicas lúdicas relacionadas con libros, buscando fomentar el hábito de leer desde temprana edad. Además, se instalaron minihospitales y módulos de vacunación lúdica, donde las niñas y niños aprendieron de manera divertida sobre el cuidado de la salud.

De forma paralela, en la Casa del Adolescente se proyectó la película “Corazón de Mezquite”. Al finalizar la función, se realizó una charla con la guionista Ana Paula Pintado, lo que permitió a las y los jóvenes conocer más sobre el proceso creativo del cine. También se organizó una tardeada de Reggaetón Consciente, dirigida especialmente a las juventudes del municipio.

Como parte de un acuerdo con el Fondo de Cultura Económica (FCE), el gobierno municipal anunció la entrega de 20 mil libros a niñas y niños de Ecatepec. En el marco del festival se realizarán 52 eventos en diferentes puntos del municipio, donde además de libros se repartirán juguetes para celebrar el Día de Reyes.

Asimismo, las familias pudieron disfrutar del último show de patinaje artístico en la pista de hielo gratuita, donde patinadores profesionales ofrecieron un espectáculo acompañado de botargas, malabares con fuego y actos de magia.

Con este tipo de actividades, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso de fortalecer el tejido social y garantizar el derecho de niñas, niños y juventudes a la cultura, la recreación y la lectura, bajo el lema #EcatepecCambiaContigo y #CambioConHonestidad.