La Magdalena Contreras recibe la segunda etapa de rehabilitación del Parque Alegría Cri-Cri

La entrega de la segunda etpa del Parque Alegría Paseo Cri-Cri significó la recuperación de 2 mil 100 metros cuadrados de espacio público gracias al trabajo colaborativo entre el Gobierno de la Alcaldía y la Ciudad.

El proyecto forma parte del programa Parques Alegría, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo es renovar espacios públicos bajo el enfoque ALEGRÍA: Arbolar, Limpiar, Embellecer, Gozar, Reír, Incluir y Amar. Esta estrategia busca que los espacios urbanos se conviertan en puntos de cohesión social, accesibles para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores.

Esta etapa contempló la intervención total de 2,144 metros cuadrados, que incluyó la colocación de de andadores de adoquín y concreto, la rehabilitación de guarniciones y escalinatas, así como la instalación de juegos infantiles, ejercitadores, canchas deportivas y mobiliario urbano.

Además de la instalación de cerca de 50 luminarias, lo que mejora significativamente la seguridad y permite que el parque sea utilizado en horarios vespertinos y nocturnos y la integración de 32 murales artísticos.

El acto inaugural fue encabezado por el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, junto con el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, como muestra de la coordinación efectiva entre el gobierno local y el Gobierno de la Ciudad, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Gracias a este trabajo conjunto, se logró recuperar más de 2 mil 100 metros cuadrados de espacio público.

Durante su mensaje, el alcalde Fernando Mercado subrayó que la intervención del Parque Alegría Paseo Cri-Cri responde a una visión integral que busca transformar de fondo los espacios comunitarios, y no solo realizar mejoras superficiales. “No se trata únicamente de rehabilitar un parque, sino de devolverle a la comunidad un lugar digno, seguro y funcional, que promueva la convivencia, el deporte, el juego y el encuentro entre vecinas y vecinos”, señaló.

Como parte del compromiso con la seguridad y el cuidado del espacio, el alcalde Fernando Mercado anunció la implementación del programa Guardianes del Espacio Público, mediante el cual vecinas y vecinos participarán activamente en la vigilancia y conservación del parque, fomentando la corresponsabilidad ciudadana.

Además, esta intervención se complementa con la rehabilitación de la ciclopista que conecta la zona con vialidades estratégicas como Periférico, fortaleciendo la movilidad y la integración del espacio público. El alcalde destacó que estas acciones se suman a otros proyectos estratégicos que hoy llegan a La Magdalena Contreras, como el Cablebús y la próxima Utopía, reflejo de una etapa de transformación sin precedentes para la demarcación.